Una figuraccia difficile da digerire, quella messa in campo dalla Lazio in Europa League sul campo del Midtjylland . Il 5-1 subìto ha portato strascichi anche nel post-partita, dove Maurizio Sarri ha faticato a spiegare i motivi della sconfitta, parlando anche di un "germe" presente in spogliatoio di dubbia natura.