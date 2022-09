Sconfitta clamorosa della Lazio di Maurizio Sarri alla MCH Arena di Herning: il Midtjylland si impone con un roboante 5-1 che non ammette repliche. La squadra biancoceleste, cambiata per 8/11 dal match di campionato contro il Verona, manca completamente di collegamenti, a tratti è svogliata e, nel secondo tempo, va completamente in tilt. Lazio al burro, danesi amari e gruppo H di Europa League che si livella completamente, anche per effetto dell'altrettanto pirotecnica vittoria del Feyenoord 6-0 contro lo Sturm Graz. Ora tutte le squadre hanno 3 punti. Inevitabile, tornando al match di Herning, che i giocatori biancocelesti siano andati a chiedere scusa ai circa 200 tifosi, che si sono sorbito oltre 4000 chilometri tra andata e ritorno per seguire la squadra.

Felipe Anderson in azione durante Midtjylland-Lazio - Europa League 2022-23 Credit Foto Getty Images

Il tabellino

MIDTJYLLAND-LAZIO 5-1

Midtjylland (4-3-3): Lössl; Thychosen, Sviatchenko, Dalsgaard, Paulinho; Olsson, Martinez (62' Charles), Evander; Isaksen (77' Chilufya), Kaba (87' Byskov), Dreyer (62' Pione Sisto). All.: Capellas.

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Radu (53' Marisic); Vecino (53' Milinkovic-Savic), Cataldi (69' Marcos Antonio), Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile (76' Romero), Pedro (52' Cancellieri). All.: Sarri.

Arbitro: Nikola Dabanovic (Montenegro).

Gol: 26' Paulinho (M), 30' Kaba (M), 52' rig. Evander (M), 57' Milinkovic-Savic (L), 67' Isaksen (M), 72' Sviatchenko (M).

Assist: Evander (M, 1-0), Dreyer (M, 2-0), Immobile (L, 3-1), Evander (M, 5-1).

Note - Recupero: 1+3. Ammoniti: Paulinho, Lössl, Romagnoli.

Il momento social

La cronaca della partita in 11 momenti chiave

26' - GOL DEL MIDTJYLLAND CON PAULINHO! Prima, i danesi, colpiscono una clamorosa traversa con Isaksen, accentratosi dalla sinistra, poi Dreyer recupera palla sulla destra e la mette al centro per Evander, abile ad appoggiarla a Paulinho il quale, all'altezza del dischetto, non perdona: 1-0!

30' - GOL DEL MIDTJYLLAND CON KABA! Isaksen in campo aperto per Dreyer, che mette al centro rasoterra: Gila scivola malamente e Kaba non può sbagliare: 2-0, uno-due micidiale dei danesi!

L'esultanza dei giocatori del Midtjylland dopo un gol segnato durante Midtjylland-Lazio - Europa League 2022-23 Credit Foto Getty Images

33' - DALSGAARD! Colpo di testa sugli sviluppi di un corner dalla sinistra di Evander. Il difensore di casa salta tra Immobile e Gila: Provedel alza la sfera sopra la traversa.

38' - PIAZZATO DI PEDRO COL SINISTRO SU SUGGERIMENTO DI VECINO! Lössl respinge con una parata plastica.

41' - EVANDER! Piatto destro dal limite dell'area: palla alta di pochissimo!

49' - PALO DI LUIS ALBERTO SU TENTATIVO DI GOL OLIMPICO! Conclusione da calcio d'angolo e palla che sbatte sul primo palo.

52' - GOL DEL MIDTJYLLAND CON EVANDER SU CALCIO DI RIGORE! Penalty assegnato per un fallo in area (seppur lieve) di Cataldi su Isaksen. Dal dischetto, il brasiliano spiazza Provedel e fa 3-0.

57' - GOL DELLA LAZIO CON MILINKOVIC-SAVIC! Il serbo, neoentrato, su appoggio di Immobile, calcia da fuori: traiettoria centrale ma ingannevole, con Lössl che sbaglia completamente l'intervento!

67' - GOL DEL MIDTJYLLAND CON ISAKSEN! Provedel è bravo a respingere il rigore - assegnato per un intervento falloso di Marusic sullo stesso Isaksen, scatenato - calciato da Evander, ma non può nulla sulla respinta del numero 11 danese: 4-1!

72' - GOL DEL MIDTJYLLAND CON CAPITAN SVIATCHENKO! Lungo cross dalla destra di Evander per il difensore ucraino-danese, che appostato sul secondo palo e dimenticato da Cancellieri, insacca di piatto: 5-1, disfatta biancoceleste!

85' - CANCELLIERI DA DUE PASSI SU SUGGERIMENTO DI FELIPE ANDERSON! Palla deviata in calcio d'angolo.

Il migliore

Gustav ISAKSEN. Scatenato. Conquista due rigori, segna un gol sugli sviluppi del secondo di questi (respinto da Provedel) e trascina la squadra nelle penetrazioni offensive.

Elseid Hysaj durante Midtjylland-Lazio - Europa League 2022-23 Credit Foto Getty Images

Il peggiore

Mario GILA. Non becca un intervento. Lo scivolone in area sul gol di Kaba, al 30', è di livelli amatoriali.

