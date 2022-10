Ancora convalescente, ma per lo meno in piena corsa per passare il turno. La Roma di Josè Mourinho impatta 1-1 sul campo del Betis Siviglia dopo una gara giocata a discreti livelli, seppur con ancora qualche elemento chiave nettamente al di sotto del proprio potenziale tecnico. Al gol di Canales ha risposto la rete di Belotti, al secondo centro in questa Europa League.

Il primo tempo al Benito Villamarin certifica un momento tutt'altro che fortunato per i giallorossi. Gli uomini di Mourinho non brillano e si fanno vedere pochissimo dalle parti di Claudio Bravo, ma a conti fatti non meritavano di passare in svantaggio al minuto 34' quando Canales, sfruttando un passaggio orizzontale da matita rossa di Spinazzola, batte dal limite Rui Patricio con la complicità di una sfortunata deviazione di Ibanez. Lo spagnolo ex Real Madrid si rende pericoloso dalla stessa mattonella anche qualche minuto più tardi, andando a centimetri dalla doppietta e dimostrandosi ancora una volta indigesto per una Roma troppo lunga tra i reparti e preda del giropalla incessante degli andalusi. Il sussulto ospite arriva nel recupero: Spinazzola mette dentro uno splendido pallone per Belotti che di testa fulmina Bravo, ma il gol viene annullato per fuorigioco millimetrico del Gallo.

Nel secondo tempo arriva la mossa vincente di Mourinho: dentro Camara, fuori Matic. Ed è proprio il centrocampista ex Olympiakos a servire l'assist decisivo per Belotti, che supera Claudio Bravo da due passi e pareggia i conti. I giallorossi provano ad affacciarsi dalle parti del portiere cileno in un altro paio di circostanze, prima che il Betis riaddormenti la gara col suo solito giropalla estremamente qualitativo. Non ci saranno altri squilli da qui in avanti, con le due squadre che accettano un pari che accontenta entrambe: gli andalusi si qualificano matematicamente alla seconda fase, mentre per i capitolini le chance di passaggio del turno restano ancora elevate nonostante un percorso sin qui più che zoppicante.

Il tabellino

Real Betis-Roma 1-1

REAL BETIS (4-2-3-1): Claudio Bravo; Ruibal, Pezzella, Luiz Felipe, Miranda (85' Alex Moreno); Akouokou, Guardado (81' Guido Rodriguez); Rodri, Canales (81' Carvalho), Joaquin (68' Luiz Henrique); Willian José (69' Borja Iglesias). All. Pellegrini

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic (46' Camara), Spinazzola (71' Vina); Pellegrini (87' El Shaarawy); Belotti (76' Bove), Abraham. All. Mourinho

ARBITRO: T. Sidiropoulos

GOL: 34' Canales, 53' Belotti

AMMONITI: 31' Miranda, 31' Joaquin, 36' Matic, 44' Mancini, 58' Camara, 80' Miranda, 90' Rodri

ESPULSI: -

NOTE: recupero 11'

La cronaca in 5 momenti

17 - OCCASIONISSIMA BETIS, MIRANDA SPRECA TUTTO! Possesso prolungato degli spagnoli e cross molto bello a rientrare di Canales per il compagno, che da ottima posizione incespica e sbaglia sottoporta.

34 - GOL! GOL DEL BETIS, SEGNA CANALES DA FUORI! Deviazione sfortunatissima di Ibanez che mette fuori causa Rui Patricio, spagnoli avanti.

39 - ANCORA CANALES! BETIS VICINISSIMO AL RADDOPPIO! Altra conclusione e altra deviazione di Ibanez, stavolta il pallone termina di un soffio a lato!

45+4 - GOL ANNULLATO A BELOTTI! Splendido traversone di Spinazzola per il Gallo, che batte da distanza ravvicinata Bravo ma era scattato qualche centimetro avanti all'ultimo difensore.

55 - ED E' GOL! GOL DELLA ROMA, HA SEGNATO BELOTTI! Nessuna partenza da posizione irregolare né del gallo né di Camara, che gli ha fornito l'assist decisivo!

MVP

Il migliore - Sergio CANALES: Rebus irrisolto e irrisolvibile per la difesa della Roma. Tra le linee danza indisturbato e quando arriva al limite è sempre pericoloso: bravo (e fortunato) sul gol che stappa la partita.

Il peggiore - Leonardo SPINAZZOLA: Un paio di bei cross non cancellano l'ennesima partita sottotono, costellata peraltro di errori tecnici. In uno contro uno non passa spesso e, soprattutto, ha sulla coscienza il gol di Canales, che nasce da un suo passaggio maldestro.

