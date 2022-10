Feyenoord e Midtjylland. Quest’ultimo è proprio l’avversario dei biancocelesti nella quinta giornata della fase a gironi di Europa League. Si gioca all’Olimpico e gli uomini di Sarri vogliono vendicarsi per la sconfitta molto pesante che hanno subito all’andata. In Danimarca, infatti, Ciro Immobile, Luis Alberto, che non è al top e non ha giocato contro l’Atalanta. Il tridente dovrebbe essere lo stesso che a Bergamo ha fatto scintille. Nel girone F regna l’equilibrio più totale. Le quattro squadre si trovano infatti tutte a pari merito, con 5 punti. Una situazione che però non avvantaggia la Lazio , che risulta terza per peggior differenza reti rispetto a. Quest’ultimo è proprio l’avversario dei biancocelesti nella quinta giornata della fase a gironi di Europa League. Si gioca all’Olimpico e gli uomini di Sarri vogliono vendicarsi per la sconfitta molto pesante che hanno subito all’andata. In Danimarca, infatti, terminò 5-1 per i padroni di casa , un risultato del tutto inaspettato che è maturato in mezzo a tante disattenzioni e per via di un atteggiamento completamente sbagliato fin dal primo minuto. Quel ko pesa ancora enormemente sul discorso qualificazione, visto che la Lazio ha la peggior difesa del gruppo. Purtroppo non ci sarà ancora infortunato . Da valutare invece le condizioni di, che non è al top e non ha giocato contro l’Atalanta. Il tridente dovrebbe essere lo stesso che a Bergamo ha fatto scintille.

LAZIO-MIDTJYLLAND: LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3) – Provedel; Hysaj, Casale, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All.: Sarri

MIDTJYLLAND (4-3-3) – Lossl; Tychosen, Dalsgaard, Sviatchenko, Paulinho; Martinez, Olsson, Evander; Isaksen, Dreyer, Sisto. All.: Capellas

ARBITRO– Daniel Stefanski (Polonia)

LAZIO-MIDTJYLLAND: DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING

La sfida tra Lazio e Midtjylland, in programma giovedì 27 ottobre alle ore 18:45, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). Sarà possibile vederla anche sulla piattaforma DAZN e in streaming su Sky Go e Now.

LAZIO-MIDTJYLLAND: LE STATISTICHE OPTA

- La sconfitta per 1-5 subita dalla Lazio contro il Midtjylland nella seconda giornata di questa Europa League è l’unico precedente in coppe europee tra i capitolini e i danesi. I biancocelesti hanno subito cinque reti per la prima volta in un match europeo dall’aprile 2000, quando il Valencia rifilò alla Lazio un 5-2.

- Per il Midtjylland sarà la terza trasferta contro un club italiano in una grande competizione europea, dopo la sconfitta in casa del Napoli per 5-0 (Europa League 2015-16) e il pareggio per 1-1 a Bergamo contro l’Atalanta (Champions League 2020/21).

- Il Midtjylland sta attraversando un periodo molto positivo: 10 risultati utili consecutivi, considerate tutte le competizioni. In campionato, però, a causa di un avvio meno convincente si trovano soltanto al quinto posto.

- Nelle ultime sette partite i danesi non sono mai riusciti a vincere con più di un gol di scarto. Porta inviolata solo in un'occasione.

- La Lazio è imbattuta nelle ultime sei partite casalinghe di Europa League, anche se quattro di queste sono finite in pareggio.

- Il Midtjylland ha vinto soltanto una delle ultime 14 trasferte in Europa, contro la Stella Rossa nel novembre 2021.

- Il Midtjylland ha subito gol in tutte le cinque sfide in competizioni europee contro formazioni italiane: 15 reti subite in totale.

- La Lazio non vince da tre partite di Europa League. L’ultima volta che è stata senza vincere per quattro gare consecutive in una singola edizione della competizione era il 2018/19.

- La Lazio ha la terza peggiore difesa della competizione (9 gol subiti). Peggio hanno fatto soltanto Zurigo (14) e Nantes (10). Solo due volte i biancocelesti hanno incassato almeno 10 reti nella fase a gironi di Europa League: 2009/10 e 2018/19. In entrambi i casi hanno toccato la doppia cifra solo all’ultima giornata.

- Pedro, a segno contro lo Sturm Graz, può trovare la rete in due partite di fila in Europa per la prima volta dal maggio 2019. Allora giocava nel Chelsea.

- Elseid Hysaj è l’unico giocatore di movimento della Lazio sempre in campo in questa Europa League. L’albanese è anche quello che ha giocato più palloni (336) e che ha il numero maggiore di intercetti (5).

- Evander è primo nella classifica degli assist-man dell’Europa League, a quota 4. Solo Ciro Immobile tra i giocatori della Lazio ha servito più di un assist (2).

