Ci siamo. O meglio, here we are, considerando dove si gioca. Il 6 luglio prenderà il via in Inghilterra la 13ª edizione degli Europei di calcio femminile . La disputa del torneo era inizialmente prevista tra luglio e agosto 2021, ma è stata successivamente spostata dalla UEFA per evitare sovrapposizioni con altri eventi della scorsa estate, come i Giochi Olimpici e il campionato europeo di calcio maschile, rimandati a loro volta a causa della pandemia. L’attesa è molto alta, il livello si è alzato tantissimo nelle ultime stagioni, ci sono almeno quattro Nazionali accreditate per la vittoria e l’Italia è una delle 16 formazioni che parteciperà a questa fase finale.

Euro Grinta Sara Gama: "Per questo Europeo, stessa passione del Mondiale" 27/06/2022 A 07:20

La formula e gli stadi: quattro gironi, passano le prime due

La partita inaugurale tra Inghilterra e Austria si disputerà all’Old Trafford di Manchester (mercoledí 6 luglio alle 21), mentre la finalissima è in programma a Londra, nel teatro di Wembley, il 31 luglio. Nel mezzo si giocherà al Brentford Community Stadium, al Manchester City Academy Stadium, al Bramall Lane di Sheffield, al Leigh Sports Village, al New York Stadium di Rotheram, allo Stadium MK di Milton Keynes, al St. Mary’s Stadium di Southampton e a Falmer Stadium di Brighton & Hove. Ci sono quattro gironi da quattro squadre e si qualificheranno ai quarti di finale le prime due di ogni gruppo. Poi ovviamente semifinali e finale. Il gruppo A si incrocerà con il B, il gruppo C con il D.

I QUATTRO GIRONI

Gruppo A: Inghilterra, Norvegia, Austria, Irlanda del Nord

Gruppo B: Germania, Spagna, Danimarca, Finlandia

Gruppo C: Paesi Bassi, Svezia, Svizzera, Austria

Gruppo D: Francia, Italia, Belgio, Islanda

Favorite: occhio alla Spagna, Francia e Olanda da temere

I bookmakers danno favorite Spagna e Inghilterra. La prima Nazionale, pur avendo perso per infortunio Jenni Hermoso – una delle migliori giocatrici europee – possono contare sul blocco Barcellona, squadra finalista nell’ultima Champions League femminile. Sette vittorie e un pareggio nelle otto gare di qualificazione (con 48 gol segnati e uno solo subito) mettono la Roja sicuramente in pole position per il grande trionfo. La squadra padrone di casa, invece, semifinalista al Mondiale 2019, può beneficiare dall’ottimo livello raggiunto dal massimo campionato inglese e su un blocco di giocatrici ormai collaudato e ben amalgamato. Un passo indietro la Francia di Corinne Diacre (che deve sfatare un tabú: mai oltre ai quarti agli Europei) e l’Olanda, campione d’Europa in carica nel 2017 e sconfitta nell’ultimo mondiale solo in finale dagli Stati Uniti. Come outsider attenzione alla Danimarca, che ha vinto il suo raggruppamento e che nelle ultime due edizioni é sempre arrivata almeno in semifinale.

Azzurre: obiettivo stupire, la semifinale sarebbe un successo

Il gruppo di Milena Bartolini è molto simile a quello ammirato all’ultimo Mondiale 2019. L’Italia, che si è classificata come migliore seconda (ha chiuso al secondo posto il suo raggruppamento dietro alla Danimarca) si troverà subito di fronte a una delle favorite, la Francia. Mentre Belgio e Islanda sono le altre due rivali nel girone e sembrano alla portata delle Azzurre, che nel test pre Europeo hanno colto un incoraggiante 1-1 con la Spagna. Il problema, semmai, riguarda la fase successiva, visto che il girone dell’Italia si incrocia con quello di Svezia e Olanda, le due probabili avversarie ai quarti di finale. Passare questo scoglio rappresenterebbe un capolavoro e lancerebbe di diritto l’Italia verso un traguardo che in un Europeo non centra dal 1997 (sconfitta poi in finale dalla Germania).

Le star: da Putellas a Miedema, quanta qualità davanti

Il nome da segnarsi sul taccuino è quello di Alexia Putellas, superstar del Barcellona e pallone d’oro 2021. La spagnola vuole guidare le Furie Rosse a un risultato storico. Merita attenzione il triumvirato olandese composto da Vivianne Miedema (Arsenal), Daniëlle van de Donk (campionessa d’Europa con il Lione) e Lieke Martens (Barcellona). Veloci, scaltre, sveglie, affamate. Sempre un occhio di riguardo per la statuaria norvegese Ada Hegerberg, che ha saltato per infortunio il Mondiale 2019, ma che resta una top player internazionale. Le speranze della Francia risiedono sulla forma di Marie-Antoinette Katoto, miglior giocatrice del PSG, e su Amandine Henry, talento del Lione. Ellen White, Fran Kirby e Lucie Bronze sono le colonne dell’Inghilterra, Nazionale fondata sui blocchi Chelsea, Arsenal e City. Tabea Wassmuth, infine, oltre che essere il riferimento del Wolfsburg, è la leader della Germania, squadra tradizionalmente ostica per tutti, sia a livello maschile che femminile.

Euro Italia in gruppo con Francia, Belgio e Islanda. Bertolini: "Saremo pronte" 29/10/2021 A 11:36