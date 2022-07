Gruppo B degli Europei femminili 2022. La Germania vince infatti 2-0 il big match contro la Spagna grazie alle reti, entrambe nel primo tempo, di Klara Buhl (3') e Alexandra Popp (32') e centra così l'accesso matematico ai quarti di finale del torneo continentale. Vittoria fondamentale anche per la Danimarca, che supera 1-0 la Finlandia al termine di una sfida molto equilibrata, tenendo così apertissime le proprie chance di qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Oltre alla Germania, Inghilterra altra squadra già qualificata ai quarti, dopo il Giornata di risultati importanti neldegli Europei femminili 2022. Lainfattiil big match contro lagrazie alle reti, entrambe nel primo tempo, di(3') e(32') e centra così l'accesso matematico aidel torneo continentale. Vittoria fondamentale anche per la, chelaal termine di una sfida molto equilibrata, tenendo così apertissime le proprie chance di qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Oltre alla Germania,altra squadra già qualificata ai quarti, dopo il roboante 8-0 rifilato alla Norvegia

Germania - Spagna 2-0

A breve il report...

Danimarca - Finlandia 1-0

Il derby scandinavo sorride alla Danimarca di Pernille Harder, autrice dell'unico goal di una sfida tutto sommato equilibrata, in cui la Finlandia ha tentato fino al 90' di conquistare almeno un punto per la propria classifica. Un successo che tiene vivissime le speranze di qualificazione per la nazionale danese, grazie a un colpo di testa perfetto della due volte Giocatrice dell'Anno UEFA (2018 e 2020) nonché perno del Chelsea. Il goal matura nella ripresa (al 72' di gioco), dopo che i cambi decisi dal CT Lars Sondergaard rivitalizzano la manovra della Danimarca, cominciando a creare pericoli per la porta difesa da Tinja-Riikka Korpela. Finlandia matematicamente già eliminata, considerando anche il k.o. all'esordio contro la Spagna (1-4).

