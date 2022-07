In archivio un lunedì a tinte britanniche per quanto riguarda gli Europei femminili di calcio. Ma se, da una parte, all’Irlanda del Nord il pomeriggio non sorride, dall’altra l’Inghilterra addirittura esagera nei confronti della Norvegia, con cui fa capire quanto siano importanti le differenze.

Inghilterra-Norvegia 8-0

L’Inghilterra si ripresenta in campo al Brighton & Hove Community Stadium, e quel che ne risulta è un vero e proprio dominio: 8-0 nei confronti della Norvegia. Che la giornata, per le padrone di casa, sia felice lo si capisce già dal primo tempo: sei gol, realizzati da Georgia Stanway, Lauren Hemp, Ellen White (2) e Beth Mead (2). Quest’ultima, inoltre, completa il tutto con la rete della tripletta all’81’, prima della quale è Alessia Russo, al 66′, a rafforzare ulteriormente il primato inglese nel girone A (6 punti, contro i 3 di Austria e Norvegia; Irlanda del Nord ancora a quota 0).

Beth Mead premiata migliore in campo in Inghilterra-Norvegia: con la tripletta segnata vola in testa alla classifica marcatori di Euro 2022 Credit Foto Getty Images

Austria-Irlanda del Nord 2-0

Nel pomeriggio, l’Austria apre le danze con una gran punizione di Schiechtl al 19′ del primo tempo che sblocca il risultato proprio contro le nordirlandesi. Queste il pareggio lo cercano a lungo, ma è la fase finale della partita quella decisiva: un’altra Katharina, Naschenweng, sfrutta una difesa non proprio al massimo della forma per siglare il 2-0 che procura la prima vittoria alle austriache al St. Mary’s Stadium di Southampton.

Nella prossima giornata sarà di scena il girone B. Prima, alle 18:00, si sfideranno Danimarca e Finlandia, poi, alle 21:00, sarà la volta di Germania e Spagna. Il primo confronto si disputerà a Milton Keynes, il secondo a Londra.

