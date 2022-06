Europei Under 19 - L'Italia ha la sua avversaria: ci sarà l'Inghilterra in semifinale, 3 vittorie e 0 gol subiti

EUROPEI UNDER 19 - Si è chiusa la fase a gironi degli Europei U19 in Slovacchia. Dopo i passaggi del turno di Francia e Italia, accedono alle semifinali anche Inghilterra e Israele. Saranno proprio i britannici ad affrontare gli azzurrini in semi il prossimo 28 maggio alla DAC Arena di Dunajska Streda. Inghilterra che ha vinto tutte e tre le partite del girone, senza subire gol.