L'Italia Under 21 del commissario tecnico Paolo Nicolato vola ai quarti di finale di maggio-giugno dell'Europeo di categoria (ancora da definire l'avversario, che sortirà dalla vincente del gruppo D con Portogallo, Croazia, Svizzera e Inghilterra) per effetto di un roboante 4-0 rifilato allo stadio "Ljudski vrt" di Maribor ai padroni di casa della Slovenia. Un risultato che vale il secondo posto a 5 punti, che fino a metà del secondo tempo è stato primo. Poi, a Celje, la Spagna si sblocca con la doppietta di Dani Gomez, battendo 2-0 la Repubblica Ceca e vincendo il girone a quota 7. Gli Azzurrini chiudono la pratica già nel primo tempo con Maggiore, Raspadori e, su rigore, Cutrone, che poi ne sbaglierà un altro al 45'. A inizio ripresa, l'attaccante del Valencia trova il 4-0 con un bolide da fuori spentosi sotto l'incrocio dei pali. Unica nota amara, l'Italia Under 21 non è riuscita nemmeno in questa occasione a chiudere il match in undici uomini per effetto della seconda espulsione (per doppio giallo) consecutiva a Riccardo Marchizza, la cui seconda ammonizione, avvenuta dopo un normalissimo contrasto con Matko all'82', è apparsa alquanto eccessiva.

Cutrone esulta per il gol in Italia-Slovenia - Europei Under 21 2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Il tabellino

ITALIA U21-SLOVENIA U21 4-0

Italia (3-5-2): Carnesecchi; Lovato (54' Marchizza), Gabbia, Ranieri; Bellanova (54' Zappa), Frattesi, Pobega (73' Pirola), Maggiore, Sala; Raspadori (74' Colombo), Cutrone (87' Frabotta). All.: Nicolato.

Slovenia (4-4-2): Vekic; Zinic, Brekalo (46' Stojinovic), Karic, Kolmanic (81' Ploj); Matko, Zaletel, Gnezda Cerin, Prelec (46' Svetlin); Elsnik (46' Petrovic), Medved (71' Celar). All.: Acimovic.

Arbitro: Bartosz Frankowski (Polonia)

Gol: 10' Maggiore (I), 20' Raspadori (I), 25' rig. e 50' Cutrone (I).

Assist: Ranieri (I, 2-0), Raspadori (I, 4-0).

Note - Recupero: 1+3. Al 45' Vekic (S) para un calcio di rigore a Cutrone (I). Espulso: 82' Marchizza (I) per doppia ammonizione. Ammoniti: Karic, Brekalo, Matko, Gnezda Cerin, Frabotta.

Il momento social

La cronaca della partita in 12 momenti chiave

10' - GOL DELL'ITALIA CON MAGGIORE! Bolide mancino di Pobega, respinto dal portiere Vekic sui piedi di Karic, il cui errato disimpegno termina dalle parti di Maggiore, abilissimo a incrociare il mancino e a insaccare all'angolino: 1-0!

Giulio Maggiore festeggia per il gol in Italia-Slovenia - Europei Under 21 2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

20' - GOL DELL'ITALIA CON RASPADORI! L'attaccante del Sassuolo scatta sul filo del fuorigioco, ben servito in profondità da Ranieri. Palla tra il palo e il portiere e Azzurrini sul doppio vantaggio!

Raspadori e Cutrone festeggiano per il gol in Italia-Slovenia - Europei Under 21 2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

25' - GOL DELL'ITALIA CON CUTRONE SU RIGORE! Penalty assegnato dopo un vistoso sgambetto in area di Zaletel ai danni di Frattesi. Dal dischetto, Cutrone angola il tiro: Vekic intuisce ma non ci arriva: 3-0!

Patrick Cutrone durante il rigore in Italia-Slovenia - Europei Under 21 2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

37' - SLOVENIA VICINISSIMA AL GOL! Matko liquida in area Gabbia e, all'altezza del dischetto, angola il tiro deviato a lato da un intervento prodigioso, tanto per cambiare, da parte di Carnesecchi!

45' - VEKIC PARA UN CALCIO DI RIGORE A CUTRONE! Dopo un'incursione di Cutrone e una palla rimessa al centro da Raspadori, il portiere sloveno Vekic atterra nettamente l'attaccante del Valencia. Che però, dal dischetto, cambia filosofia di battuta rispetto alla volta precedente, incrociando il destro rasoterra: il portiere sloveno respinge la conclusione dagli undici metri!

50' - GOL DELL'ITALIA CON CUTRONE! Rete meravigliosa: punizione sulla trequarti battuta velocemente da Frattesi, appoggio di Raspadori e missile sotto il sette, da fuori, da parte dell'attaccante del Valencia! E' 4-0!

Cutrone esulta per il gol in Italia-Slovenia - Europei Under 21 2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

53' - ZALETEL! Colpo di testa sugli sviluppi di un corner: palla a lato non di molto.

73' - FRATTESI METTE AL CENTRO, DALLA DESTRA, UN GHIOTTO PALLONE PER CUTRONE! La conclusione in area piccola cozza sull'uscita di Vekic.

76' - CUTRONE! Colpo di testa su lungo cross dalla destra di Zappa: Vekic si tuffa e ci arriva!

82' - SECONDO GIALLO E ROSSO PER MARCHIZZA! Seconda espulsione consecutiva per il giocatore dello Spezia e Italia che, anche questa volta, non riesce a chiudere in 11. Provvedimento eccessivo, a nostro avviso, dopo un contrasto nemmeno falloso con Matko.

83' - CARNESECCHI! Gran parata, con palla alta sopra la traversa, su colpo di testa di Ploj!

84' - CONTROPIEDE DI COLOMBO! Vekic esce bene sull'attaccante della Cremonese in prestito dal Milan!

Il migliore

Cutrone. Straripante, incontenibile. Manda un chiaro messaggio all'entourage del Valencia, che lo ha tenuto in naftalina per così tanto tempo. Il gol al 50', dalla lunga distanza e sotto il sette, è da incorniciare. Peccato per il secondo rigore, respintogli da Vekic.

Il peggiore

Marchizza. Ma non per l'espulsione, la sua seconda consecutiva: il secondo cartellino giallo è una pura invenzione dell'arbitro polacco Bartosz Frankowski. Al di là di questo episodio, entra malissimo in partita: dopo pochi secondi, si becca la prima ammonizione (questa sì, meritata) dopo un erroraccio in fase di impostazione. Dopodiché è protagonista di un rischioso restropassaggio corto su Carnesecchi. Prestazione non proprio da ricordare.

Le pagelle

Freddo e campo sintetico: l'allenamento dell'Italia al LFF Stadium

