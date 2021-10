Italia-Svezia, match valido per il girone F delle qualificazioni agli Europei Under21, si è concluso col punteggio di 1-1 . Gli Azzurrini del c.t. Nicolato lasciano il Brianteo di Monza ammantati da un indicibile rammarico. In quella che è stata la miglior prestazione da inizio percorso di qualificazione, gli Azzurrini vengono beffati al 92’ e interrompono la loro corsa a punteggio pieno; fallito anche il sorpasso alla Svezia, che rimane capolista con 11 punti.

Sandro Tonali a duello con Bilal Hussein in Italia-Svezia - Qualificazioni Europei Under 21 Credit Foto Getty Images

L’Italia stabilisce un netto predominio territoriale sin dai primi minuti, ma inizialmente fatica a scalfire lo specchio di porta svedese; i due centrali della Svezia imbrigliano con puntualità il bomber Lorenzo Lucca, ma la punta del Pisa non ci sta: al 42’ la sua zampata corregge il tiro-cross di Rovella e sblocca un match che cominciava a rendersi ostico. Primo gol in Nazionale per il gigante del Pisa, protagonista di un avvio di stagione atomico in Serie B.

Europei Under 21 Lorenzo Lucca, unicorno in ascesa e... Erede di Vlahovic? 06/10/2021 A 11:55

Nella ripresa gli Azzurrini si divorano due occasioni clamorose per il raddoppio: prima Rovella si fa ipnotizzare da Brolin dopo un poderoso coast-to-coast, poi Piccoli sbaglia sottoporta al 90’. Un minuto dopo, una Svezia mai insidiosa punisce la pigrizia degli Azzurrini: Prica insacca di testa su assist al volo di Holm.

Sugli altri campi valevoli per il girone degli Azzurri, la Bosnia si stacca dal fondo classifica con un successo esterno per 2-0 sul Lussemburgo. L'Irlanda invece crolla contro il Montenegro. Per la qualificazione diretta è sempre più corsa a due tra Svezia e Italia.

Tabellino

ITALIA-SVEZIA 1-1

ITALIA (4-3-3): Turati; Bellanova (90’ ferrarini), Lovato, Okoli, Udogie; Tonali, Sa. Esposito, Rovella; Colombo (81’ Cancellieri), Lucca (81’ Piccoli), Vignato. All. Nicolato



SVEZIA (4-4-2): Brolin; Holm, Tolinsson, Vagic, Kahl; Nygren (58’ Walemark), Gigovic (72’ Gustavsson), Hussein, Elanga; Sarr (72’ Prica), Hal Hajj (83’ Carlen). All. Asbaghi

Arbitro: Carvalho Nobre

Gol: 42’ Lucca (I), 92’ Prica (S)

Assist: Rovella (I), Holm (S)

Ammoniti: Tolinsson (S), Bellanova (I), Tonali (I), Lucca (I), Rovella (I), Holm (S)

La cronaca in 8 momenti chiave

7’ - PRIMA CHANCE ITALIA! VIGNATO sfiora il vantaggio con un colpo al volo su cross morbido di Bellanova. Brolin respinge di piede.

40’ - SCIUPA TUTTO LUCCA! Incursione centrale di Colombo, che innesca un rimpallo velenoso: la palla capita sui piedi della punta azzurra, che da posizione ravvicinata calcia fuori.

42’ – GOL! LORENZO LUCCA SBLOCCA IL MATCH E TROVA LA PRIMA RETE IN AZZURRO! Il tiro a giro di Rovella dal limite dell'area viene corretto in rete dalla zampata del bomber del Pisa.

50’ - COLOMBO CARICA IL DESTRO! Tiro a giro dal limite che si spegne di poco sopra la traversa.

69’ - ROVELLA SPRECA SOLO DAVANTI AL PORTIERE! Ottima idea di Colombo, che legge benissimo il taglio di Rovella. Il centrocampista del Genoa spacca in due la difesa svedese, ma dopo una lunga corsa in solitaria si fa ipnotizzare da Brolin, che devia in angolo.

71’ - COLOMBO SFIORA IL PALO! Da corner, il numero 7 azzurro anticipa tutti sul primo palo: il colpo di testa scavalca il portiere e sfila a lato del palo per pochi centimetri.

91’ – PICCOLI SPRECA A TU PER TU COL PORTIERE! Il passaggio illuminante di Rovella non viene sfruttato.

92’ – GOL! PRICA PAREGGIA IN EXTREMIS. Una serie di rimpalli apparecchia per il colpo di testa sottoporta della punta svedese. Assist al volo di Holm.

Il momento social

Il migliore

Lorenzo LUCCA: fagocitato dai due piloni svedesi fino al 40', la sua zampata rapace gli regala la prima rete in azzurro e sfonda una porta che cominciava a farsi stregata.

Lorenzo Lucca esulta per un gol durante Italia-Svezia - Qualificazioni Europei Under 21 Credit Foto Getty Images

Il peggiore

Destiny UDOGIE: approssimativo nei contrasti, distratto in campo aperto. Non offre la stessa trazione garantita da Calafiori.

Mancini: "Sono state due ottime partite"

Europei Under 21 Nmecha gol, la Germania è campione: 1-0 al Portogallo 06/06/2021 A 18:41