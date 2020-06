Eurosport Cup, quarti: vota il miglior centravanti di tutti i tempi. Chi vuoi in semifinale?

Coi campionati e gli eventi sportivi fermi, Eurosport ha deciso di coinvolgervi in un torneo speciale: abbiamo selezionato 32 giocatori che hanno giocato (o giocano ancora) in giro per l'Europa e per il mondo e hanno fatto la storia nel ruolo di centravanti, voi dovete scegliere a suon di sondaggi chi far avanzare e chi eliminare. Si prosegue con i quarti di finale.

Dopo aver nelle scorse settimane eletto il miglior giocatore della Serie A degli ultimi 30 anni (Roberto Baggio) e il miglior allenatore del mondo dal 1990 al 2020 (Carlo Ancelotti), Eurosport Cup va a caccia del migliore calciatore di tutti i tempi ruolo per ruolo. Nelle prossime settimane, vi chiederemo, di aiutarci a stilare questo ingrato compito: scegliendo per ogni posizione il migliore di tutti i tempi. Dopo aver individuato il miglior portiere di tutti i tempi (Gianluigi Buffon), il miglior terzino di tutti i tempi (Paolo Maldini), il miglior difensor centrale di tutti i tempi (Franco Baresi), il miglior centrocampista di tutti i tempi (Andrea Pirlo) , la miglior ala di sempre (Cristiano Ronaldo), il miglior numero 10 di tutti i tempi (Diego Maradona) e l'ottava puntata è dedicata ai centravanti: chi è il migliore di sempre? A deciderlo sarete solo voi, votando i nostri sondaggi.

Come funziona?

Vota il sondaggio e fai avanzare il giocatore preferito al prossimo turno. Un vero e proprio torneo ad eliminazione diretta per scegliere quale dei 32 centravanti super che hanno fatto (o stanno facendo in certi casi) la storia del gioco, sia il migliore di tutti i tempi. Scegliere 32 attaccanti non è stato semplice e non manca qualche escluso eccellente, ma la nostra giuria si è espressa e ora tocca a voi votare. Pronti, via!

Il calendario

Giovedì 11/6: Quarti di finale

Venerdì 12/6: Semifinali

Sabato 13/6: Finalissima

QUARTI

