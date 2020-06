Eurosport Cup, trionfa Ronaldo: il Fenomeno è il miglior centravanti di tutti i tempi

Coi campionati e gli eventi sportivi fermi, Eurosport ha deciso di coinvolgervi in un torneo speciale: abbiamo selezionato 32 giocatori che hanno giocato (o giocano ancora) in giro per l'Europa e per il mondo e hanno fatto la storia nel ruolo di centravanti. Oggi si proclama il vincitore.

La caccia al miglior centravanti di sempre è giunta al termine. Ronaldo il Fenomeno ha trionfato su giocatori del calibro di Batistuta, Ibrahimovic, Shearer, Henry, Trezeguet e tanti altri, che hanno segnato gli ultimi 30 anni di calcio ad altissimo livello.

Il brasiliano ex Inter e Milan ha poi avuto la meglio in una finale molto combattuta contro un altro grandissimo interprete del ruolo, quel Marco Van Basten che ha fatto sognare per anni i tifosi del Milan. Alla fine è stato 55% contro 45%: Ronaldo è dunque il miglior attaccante di tutti i tempi secondo gli utenti di Eurosport.

Si conclude qui la nostra ricerca dei calciatori più forti di sempre, vi ringraziamo per esserci stati vicini in questo lungo periodo di chiusura.

Ronaldo, il Fenomeno Credit Foto Imago

