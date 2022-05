Gigio Donnarumma è uno dei talenti scoperti da Mino Raiola, è uno dei talenti scoperti da Mino Raiola, l’agente venuto a mancare all’età di 54 anni . Il portiere del Paris Saint-Germain giocava al Club Napoli di Castellammare di Stabia e per Raiola il suo talento è stato da subito evidente. Parole commosse quelle che Donnarumma dedica tramite un post Instagram all’agente , ricordando anche il loro trascorso assieme.

"Mino, sei stato unico per me, ti ringrazio per essere stato al mio fianco da quando ero un ragazzino fino ad oggi e so che anche da lassù starai sempre a guardarmi e a incitarmi come hai sempre fatto”

L’ex Milan ha scritto queste righe rivolgendosi proprio a Raiola, come se fosse un messaggio da recapitare direttamente al procuratore, e l’ha salutato con queste parole:

Ti ho fatto una promessa tempo fa, sappi che la manterrò… Ti voglio bene. Mi manchi già

Di che promessa si tratti, non ci è dato saperlo, tanto intima quanto le righe scritte sotto una foto che li ritrae sorridenti e intenti a stappare una bottiglia.

