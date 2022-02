Roman Abramovich potrebbe agire come intermediario per la Chelsea FC - che ha da poco annunciato di potrebbe agire come intermediario per la guerra tra Russia e Ucraina : il miliardario russo-israeliano, proprietario del- che ha da poco annunciato di avere ceduto la gestione della società ad amministratori fiduciari della fondazione benefica dello stesso club - , risponde alla richiesta dei funzionari ucraini di aiutare a facilitare i colloqui con la Russia.

Per questo, Abramovich si troverebbe in Bielorussia per assistere nei negoziati tra Russia e Ucraina come parte di uno sforzo per porre fine alla guerra in corso, ha appreso "The Jerusalem Post". La presenza di Abramovich sarebbe stata richiesta espressamente dagli ucraini per aiutare i colloqui di pace: per questo si è recato in Bielorussia per partecipare alle discussioni.

Delegazioni provenienti da Russia e Ucraina sono arrivate domenica nella città di confine bielorussa di Gomel e hanno avviato colloqui volti a trovare un modo per porre fine ai combattimenti in Ucraina. Abramovich ha stretti legami con le comunità ebraiche in Ucraina e Russia.

L'ambasciatore dell'Ucraina in Israele - Yevgen Kornichuk - non ha commentato in modo specifico il coinvolgimento di Abramovich nei colloqui, ma ha affermato che "apprezziamo chiunque possa aiutare, se ha abbastanza influenza".

Le conferme

"Posso confermare che Roman Abramovich è stato contattato dalla parte ucraina per il supporto nel raggiungimento di una risoluzione pacifica e che da allora ha cercato di aiutare", ha affermato un suo portavoce.

Anche Alexander Rodnyansky, un regista ucraino due volte nominato all'Oscar, ha confermato il coinvolgimento di Abramovich. Ha stretti legami con il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelenskyy. "Posso confermare che la parte ucraina ha cercato di trovare qualcuno in Russia disposto ad aiutarli a trovare una soluzione pacifica", ha detto Rodnyansky al "Jerusalem Post".

"Sono collegati a Roman Abramovich attraverso la comunità ebraica e gli hanno chiesto aiuto. Da allora Roman Abramovich ha cercato di mobilitare il sostegno per una risoluzione pacifica. Sebbene l'influenza di Roman Abramovich sia limitata, è l'unico che ha risposto e si è preso la responsabilità di provarci. Se questo avrà un impatto o meno, non lo so, ma sono in contatto con lo staff di Zelensky (presidente dell'Ucraina, Volodymyr) e so che sono grati per i suoi sforzi genuini".

