La crisi Ucraina-Russia si ripercuote in larga scala anche nel mondo del pallone. In molti si attendevano delle reazioni anche per Roman Abramovich, considerato da molti 'vicino' al presidente russo Putin. Ecco che qualcosa si è mosso a livello dirigenziale per il Chelsea, club che Abramovich guida dal 2003 e che ha portato alla vittoria di due Champions League e ad altri svariati titoli da allora. Attraverso un comunicato ufficiale apparso sul sito dei Blues, Abramovich si è sfilato dal controllo amministrativo del club. Un primo passo verso l'addio definitivo?

Il comunicato

Durante i miei quasi 20 anni di proprietà del Chelsea, ho sempre considerato il mio ruolo come quello di custode del Club. Il cui compito è di garantire il massimo successo che possiamo avere oggi, oltre a costruire qualcosa per il futuro e allo stesso tempo svolgere un ruolo positivo nelle nostre comunità. Ho sempre preso le decisioni tenendo a cuore l'interesse del Club. Rimango fedele a questi valori. Ecco perché oggi sto affidando agli amministratori della Fondazione di beneficenza del Chelsea la gestione e la cura del Chelsea FC. Credo che attualmente siano nella posizione migliore per prendersi cura degli interessi del Club, dei giocatori, dello staff e dei tifosi

Secondo diversi media inglesi, infatti, tutti gli oligarchi russi presenti sul territorio britannico verrebbero anche loro sanzionati e obbligati a non operare affare economici oltremanica. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, Abramovich non è in questa lista di 'oligarchi' ma potrebbe presto essere costretto a vendere il club. Lui, comunque, ha già ricevuto delle prime offerte e valuta il Chelsea 1,9 miliardi di euro secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg.

