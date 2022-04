"Il processo per il calcio femminile è definitivo, finalmente ci sono le norme che disciplinano l’attività e l’esercizio del professionismo del calcio femminile, è una giornata importante, dal 1° luglio inizia il percorso. Oggi siamo la prima federazione in Italia ad avviare ed attuare questo importante percorso", le parole del presidente della Figc Gabriele Gravina. Ma cosa cambia in particolare? Quali sono i plus di questa "rivoluzione"? Abbiamo provato a ricostruire le migliorie più grandi grazie a Repubblica. Il calcio femminile diventa professionistico : una grande svolta per il nostro Paese, vidimata dal Consiglio Federale della Figc che ha completato le modifiche normative.le parole del presidente della Figc Gabriele Gravina. Ma cosa cambia in particolare? Quali sono i plus di questa "rivoluzione"? Abbiamo provato a ricostruire le migliorie più grandi grazie a

Contratti professionistici: pensione e maternità

Fare la calciatrice diventerà una vera e propria professione a norma di legge: il calcio femminile non verrà inquadrato più solo come dilettantistico, come avvenuto sinora, con compensi elargiti sotto forma di rimborsi e accordi privati e zero tutele per le giocatrici. A partire dal 1° luglio le calciatrici di Serie A avranno diritto ad un contratto che assicura loro compensi adeguati, il versamento dei contributi previdenziali e le varie tutele assicurative.

In caso di maternità, ma anche di assistenza e previdenza. Io ho le ginocchia rovinate, avrei avuto diritto alla pensione dopo tanti anni di professionismo. E avrei avuto la pensione e sicuramente dei punti per l'invalidità (Carolina Morace)"

Salario minimo garantito

L'Assocalciatori e la Figc hanno fissato il salario minimo sulle cifre già previste per la Serie C maschile: 26 mila euro lordi all'anno. In Serie A tante calciatrici guadagnano di più ma ora tutto sarà regolamentato. Fino a oggi le ragazze potevano guadagnare solo attraverso un rimborso forfettario annuale diviso in 10 mensilità dell’importo massimo di 30.658 euro all’anno a cui aggiungere un bonus ulteriore, oppure un rimborso spese e indennità di trasferta pari a 77,47 euro al giorno. Ma senza contributi e dunque pensione.

Club diventano società di capitali

Al momento delle 12 partecipanti alla massima serie, 10 sono "costole" dei club maschili, solo due - Napoli e Pomigliano - sono dilettantistiche. Queste dovranno adattarsi alla Legge 91 sul professionismo, diventando dunque società di capitali, come le società che salgono dalla Serie D alla Serie C. Per iscriversi al campionato di Serie A femminile si dovrà versare una fideiussione di 80 mila euro e avere uno stadio da almeno 500 posti. Dalla Serie B in giù il movimento resterà dilettantistico.

Incassi bassi

Le 12 squadre di Serie A oggi non incassano moltissimo: 242 mila euro di media, tra contributi pubblici (84mila), rimoborsi spese tamponi (40mila), contributi Federcalcio (30mila), sponsor (74mila) più 15 milioni dai contratti televisivi.

Crescita costi

Al momento, secondo Repubblica, non si spende più di 1 milione o un milione e mezzo in media (la Juventus spende molto di più). D'ora in poi i costi aumenteranno del 60%, forse dell'80%. Su un budget di circa 13 milioni di euro totali, vuol dire un impatto pari a 10 milioni di euro circa di aumento delle spese. La Federcalcio potrà distribuire all'incirca 3 milioni: gli altri 7 saranno a carico delle società.

Il presidente Gravina fa sapere a tutti che la nostra è la federcalcio è la prima a fare questo importante passo: la speranza ora è che sia seguita da tante altre in questo percorso virtuoso.

