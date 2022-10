Il polverone intorno allaè sempre fitto e non riguarda solamente i risultati in arrivo dal campo. L'inchiesta Prisma della Procura di Torino sull'alterazione dei bilanci nel triennio 2018-2020 va avanti e la celebreè ormai al centro del dibattito. Secondo l'accusa, la società bianconera non avrebbe contabilizzato regolarmente una cifra di 19,9 milioni di euro riguardante il portoghese e ora rischierebbe una multa pesante. Quanto? Fino a tre volte tanto, quindi qualcosa come. Come scrive, "se una società pattuisce con i propri tesserati o corrisponde loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali, è punita con l’ammenda da uno a tre volte l’ammontare illecitamente pattuito o corrisposto oltre a uno o più punti di penalizzazione".