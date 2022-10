Come previsto la Procura della FIGC ha chiesto ai pm di Torino gli atti relativi alla chiusura indagini della cosiddetta inchiesta Prisma , nell'ambito della quale la Juventus è accusata di avere truccato i bilanci 2019, 2020 e 2021. Tra i 15 indagati , che devono rispondere di diverse accuse tra cui falso in bilancio, false comunicazioni rivolte al mercato e fatture per operazioni inesistenti, ci sono anche il presidente bianconero Andrea Agnelli, il vicepresidente Pavel Nedved e l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene.