Fratello di Bobby, campione del mondo con la Nazionale inglese nel 1966, si è spento dopo una lunga malattia. A Italia '90 era stato il ct dell'Irlanda, battuta proprio dagli azzurri ai quarti di finale: quattro anni dopo, a Usa '94, la rivincita. Nel 1996 la Repubblica d'Irlanda gli aveva conferito la cittadinanza onoraria. Da giocatore aveva indossato sempre e solo la maglia del Leeds.

Il calcio inglese perde una leggenda: è morto a 85 anni, dopo una lunga malattia, Jack Charlton, fratello di Bobby e vincitore della Coppa del Mondo con l'Inghilterra nel 1966. Ad annunciarne la scomparsa è stata la famiglia attraverso un comunicato nel quale si precisa che il decesso è avvenuto nella sua Northumberland. Jack Charlton, che da giocatore aveva indossato solo la maglia del Leeds dal 1952 al 1973, dopo il ritiro aveva intrapreso la carriera di allenatore dedicando gran parte della sua esperienza alla Nazionale irlandese.

Le sfide con gli azzurri Italia '90 e Usa '94

Era lui il commissario tecnico in occasione degli Europei del 1988 e dei Mondiali di Italia '90, dove venne eliminato ai quarti di finale proprio dagli azzurri di Vicini che si imposero 1-0 grazie a un gol di Schillaci. L'irlanda, sempre con Charlton in panchina, si prese la rivincita sull'Italia quattro anni più tardi ai Mondiali di Usa '94, quando grazie a una rete di Ray Houghton in apertura sconfisse 1-0 la squadra di Arrigo Sacchi. Nel 1996 la Repubblica d'Irlanda aveva conferito a Jack Charlton la cittadinanza onoraria, un caso piuttosto raro considerate le sue origini inglesi.

Jack Charlton ai Mondiali di Italia '90 Credit Foto Getty Images

