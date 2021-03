Jiangsu chiude i battenti, escluso dalla Federcalcio cinese che ha certificato come, in assenza di compratori interessati al club, non ci sono le premesse per la squadra di Nanchino per iscriversi al prossimo campionato. Al posto della formazione campione in carica ci sarà il Cangzhou Mighty Lions, ammesso nonostante la retrocessione della passata stagione. Neanche sei mesi fa lo Jiangsu Suning festeggiava il titolo di campione della Chinese Super League , dopo il successo nella finalissima playoff contro il Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro. 138 giorni dopo quell’exploit a sorpresa, loche ha certificato come, in assenza di compratori interessati al club, non ci sono le premesse per la squadra di Nanchino per iscriversi al prossimo campionato. Al posto della formazione campione in carica ci sarà il Cangzhou Mighty Lions, ammesso nonostante la retrocessione della passata stagione.

Dalle stelle all'esclusione in meno di 6 mesi

Si chiude così nel modo più triste, l’agonia di questa squadra abbandonata da Zhang Jindong – numero uno di Suning e proprietario dell’Inter – a febbraio e che già nelle precedenti settimane aveva mostrato segnali di crisi evidenti con la mancata ripresa degli allenamenti da parte dell’allenatore, dello staff tecnico e dei giocatori stranieri costretti a fare le valigie a causa del ritardo nei pagamenti degli stipendi dopo l’ordine del governo di Pechino di effettuare importanti tagli sugli ingaggi dei calciatori.

La notizia della mancata iscrizione dello Jiangsu alla Super League cinese, sta avendo un grande eco anche in Italia e tanti tifosi interisti si chiedono se Suning continuerà a tenere le redini della maggioranza del club nerazzurro. In attesa di capire in che modo la famiglia Zhang troverà i 250 milioni di euro per arrivare a fine anno, la Gazzetta dello Sport – ha confermato – che entro mercoledì, l‘Inter verserà regolarmente i soldi che deve in base alle scadenze amministrative e contrattuali del 31 marzo stabilite dalla Uefa, provvedendo anche a saldare la prima rata da 13 milioni di euro per l’acquisto di Achraf Hakimi al Real Madrid.

