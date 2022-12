Tragedia in Spagna: Luis Miguel Lopez Luismi, calciatore di 23 anni del Fuentes (club che milita in un campionato regionale spagnolo) è morto in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di giovedì 8 dicembre, intorno alle 23, nei pressi di Saragozza: l'auto con a bordo il giocatore - secondo quanto si apprende - si sarebbe scontrata frontalmente con un altro veicolo proveniente in senso contrario. Miguel Lopez stava tornando a casa al termine di un allenamento: insieme a lui c'era un compagno di squadra, rimasto illeso. Secondo quanto riferito dal quotidiano El Periodico de Aragon, il conducente dell'altro veicolo sarebbe risultato positivo al test alcolemico: è stato arrestato e ora dovrà rispondere delle accuse di omicidio colposo e guida pericolosa.

Meno di un mese fa, il 12 novembre scorso, il Fuentes aveva affrontato l'Osasuna in un match valido per il primo turno di Coppa del Re : la formazione di Pamplona aveva vinto 4-1 e Miguel Lopez era stato schierato titolare giocando 79 minuti. Anche l'Osasuna si è unito al cordoglio per la tragica scomparsa del calciatore.

