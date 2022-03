L’Italia del calcio cambia sponsor tecnico. La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha annunciato una partnership con Adidas. A partire da gennaio 2023, le Nazionali Azzurre (maschile, femminile, giovanile, futsal, beach soccer ed e-sports) indosseranno prodotti del brand tedesco. L’Italia interrompe così una partnership di lungo corso con Puma, sponsor tecnico dal 2004 a fine 2022; e con cui l’Italia giocherà i Mondiali in Qatar nel caso la formazione di Roberto Mancini dovesse riuscirsi a qualificare contro Macedonia del Nord prima ed eventualmente poi Portogallo o Turchia.

Quello tra Nazionale italiana di calcio e Adidas è un ritorno al passato. Il brand tedesco fu già sponsor tecnico dell’Italia del calcio nel 1974 e 1978, anche se all’epoca sulla maglia azzurra non poteva comparire il logo dei fornitori ma la maglietta doveva solo essere azzurra.

Adidas succede a Puma, che a sua volta era venuta dopo Kappa, Nike e Diadora, giusto per citare gli ultimi anni di forniture tecniche degli Azzurri.

Il CEO di Adidas Kasper Rørsted ha dichiarato: “Siamo incredibilmente orgogliosi di annunciare questa partnership a lungo termine con la Federazione Italiana Giuoco Calcio. Siamo entusiasti che una delle Nazionali calcistiche di maggior successo entri a far parte del nostro portfolio di Federazioni internazionali, a fianco di altri colossi come la DFB (Germania), la RFEF (Spagna), l’AFA (Argentina) e la RBFA (Belgio) e non vediamo l’ora di raggiungere grandi traguardi insieme”.

Dal punto di vista finanziario questo accordo giunge per il brand tedesco dopo un’altra ottima annata dal punto di vista dei bilanci. Nonostante diversi fattori esterni legati alla pandemia e alla fornitura dei materiali, oltre che all’instabilità in tante regioni dal punto di vista geopolitico, Adidas ha chiuso lo scorso anno (2021) con ricavi in crescita del 16% in tutti i mercati, per una quota di 21,2 miliardi di euro. Da qui, probabilmente, la possibilità economica di poter attirare con un’offerta – di cui non si sono svelati i dettagli – una nazionale importante come quella italiana.

