Alla fine, Denis Godeas ce l'ha fatta: questo weekend è diventato il calciatore ad aver segnato in tutte le categorie d'Italia, oltreché in Europa League. Un record tagliato domenica: al bomber di Cormons, oggi 45enne, mancava solamente un campionato in cui "timbrare il cartellino", la Prima Categoria. La partita era quella tra la "sua" Triestina Victory e il Mariano, terminata 2-2. E, peraltro, un gol mica banale: in rovesciata, con palla sotto la traversa, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Come a dire "il lupo perde il pelo ma non il vizio".

Un record straordinario

Un record quasi "programmato" un anno fa. Gli amici-fan che seguono la pagina facebook di Godeas, l'anno scorso, si sono rei conto che al loro idolo, mancavano solo due categorie in cui andare a segno: Promozione e, per l'appunto, Prima Categoria. Ma l'attaccante, al termine della stagione 2018-2019, dopo aver realizzato 27 reti in 23 partite in Terza categoria con la neonata Triestina Victory, si ritrovava a dover disputare il campionato si Seconda, dove aveva già realizzato i suoi gol da ragazzino. Come fare allora?

L'escamotage dell'anno scorso per segnare in Promozione

Occorre fare una piccola premessa: la Triestina Victory è un progetto nato proprio dalla Triestina "originale", dal direttore generale Mauro Milanese (ex Inter, giuliano doc) e del presidente australiano - originario proprio di Trieste - Mauro Biasin, che con quel "Victory" ha voluto omaggiare la squadra della sua città d'Oceania, il Melbourne Victory per l'appunto. Lo scopo è quello di creare una specie di "Under 23" del club rossoalabardato, che navighi stabilmente tra Promozione ed Eccellenza, dove far crescere i giovanissimi di talento. Un progetto tutto fatto in casa, insomma, sempre a braccetto con Denis Godeas, che fa sia da "scout" che da bomber in campo (in Terza era anche allenatore, addirittura). Ma la Promozione, si diceva, un anno fa era ancora lontana e serviva un escamotage. Godeas, allora, trova ospitalità temporanea, in un prestito da settembre a dicembre, al "Trieste calcio" altro club amico dei rossoalabardati. Ovviamente risulta prolifico davanti allo specchio e, sotto Natale 2019, torna alla Triestina Victory per il salto immediato dalla Seconda alla Prima categoria. E domenica, immancabilmente, è arrivato il gol del record.

I gol di Denis Godeas categoria per categoria

Uefa/E.League 1 Serie A 4 Serie B 105 Serie C 66 Serie D 36 Eccellenza 27 Promozione 4 Prima Cat. 1 Seconda Cat. 30 Terza Cat. 27

Quel gol allo Slavia Praga

Una carriera straordinaria quella di Denis Godeas, partita da giovanissimo, dal Medea, squadra "sotto casa". Piazze calde di provincia, tra cui Messina, Palermo, Mantova, Venezia (per citare solamente quelle più "fortunate"), un unico amore: la Triestina, in cui l'attaccante - il più prolifico del club alabardato - è tornato a più riprese collezionando 279 presenze e 90 reti.

Una storia infinita che ha visto anche un gol - pesantissimo - nelle competizioni europee. Era sempre la stagione 2005-2006 e l'avversario era lo Slavia Praga Quella rete allo stadio "Barbera", valse la qualificazione per i rosanero. Storia di un bomber di provincia, come non ce ne sono più.

24 febbraio 2006, Palermo-Slavia Praga, Europa League: Denis Godeas (il primo da destra) esulta dopo il gol dell'1-0 in compagnia di Fabio Grosso (al centro) e di Giovanni Tedesco (a sinistra) (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Un nuovo record alle porte (e i tributi a Diomedi e Marrtorella)

Il record di aver segnato dalla Serie A alla Terza categoria, Godeas lo condivide insieme ad altri due colleghi: uno è Antonio Martorella, che con la maglia del Pescara - nella stagione 1992-93 - era andato a segno nel clamoroso 5-1 che il Delfino rifilò allo stadio "Adriatico" alla Juventus di Giovanni Trapattoni. L'altro è l'ex puntero di Calangianus, classe 1942, Marcello Diomedi ex - tra le altre - di Fiorentina, Bari e Lazio tra gli anni Sessanta e Settanta.

Questo gol contro il Mariano non aggiunge nulla alla mia carriera: io ho già ampiamente dato e mi ritengo fortunato ad aver fatto il professionista per 21 anni. Né voleva essere una competizione coi colleghi che mi hanno preceduto come Diomedi e Martorella, di cui conoscevo perfettamente la storia, che oggi è anche la mia. Semplicemente, si tratta di una soddisfazione che volevo assolutamente togliermi, dopo essere ripartito dalla Terza categoria. Se esiste un prossimo record? Certo: mi hanno confermato che il prossimo gol in Prima categoria mi trasformerebbe nell'attaccante a segnare più di un gol in ogni divisione nazionale. Io comunque spero di festeggiarlo, a fine anno, insieme alla passaggio in Promozione della mia Triestina Victory. Sarebbe meraviglioso.

