I ragazzi terribili di Guardiola non hanno pietà del Burnley : il Manchester City approda ai quarti di finale di Carabao Cup dopo un netto 0-3 griffato Sterling - autore di una doppietta - e Ferran Torres . Nel primo tempo i padroni di casa riescono a contenere i campione d'Inghilterra in carica limitandoli a un solo gol di vantaggio, poi, nella ripresa, i Citizens prendono il largo trascinati dal solito implacabile Raheem Sterling.

Tutto facile per i ragazzi di Solskjaer contro il Brighton. Apre le marcature l'incornata di McTominay sulla punizione scodellata in mezzo da Mata sul finale di prima frazione. Lo spagnolo, nella ripresa sveste gli abiti da assistman e indossa quelli di bomber: è suo il gol del raddoppio United. A chiudere i conti ci pensa Pogba con una perla direttamente da punizione, la ciliegina sulla torta in una serata perfetta per i Red Devils.