Ruben Dias è senz'altro un buon giocatore: 137 presenze e 12 reti complessive con la maglia del Benfica, ottimo non solo "nel suo mestiere" ma anche in proiezione offensiva. Con il club lusitano, in tre stagioni, ha messo nel proprio palmarès un campionato e una Supercoppa di Portogallo. Oltreché un Nations League con la maglia della nazionale. Ma sul fatto che valga 68 milioni si può ampiamente discutere. Così come "discutibile", è il costo della campagna di rafforzamento difensiva che Guardiola ha operato negli anni di permanenza al City. I numeri, per arrivare alla scoppola di 2-5 casalingo contro il Manchester City, sono da capogiro: dal 2016 a oggi, il tecnico catalano ha fatto spendere allo sceicco Mansour oltre mezzo miliardo di euro, 527,92 milioni per l'esattezza. E non tutti per giocatori titolari, anzi... Oltre ai 68 per Ruben Dias, 65 all'Athletic Bilbao per Aymeric Laporte nell'inverno 2018, altri 65 alla Juventus per João Cancelo nell'estate 2019, 57.5 al Monaco per Banjamin Mendy nell'estate 2017, 55.6 all'Everton per John Stones nell'estate 2016, Kyle Walker al Tottenham nell'estate 2017, 45.3 al Bournemouth per Nathan Aké nell'estate 2020, 40 milioni al Benfica per il portiere Ederson nell'estate 2017, 30 milioni al Real Madrid per Danilo (ora alla Juve) nell'estate 2017, 18 al Barcellona per l'estremo difensore Claudio Bravo, 12 al PSV EIndhoven per Angeliño nell'estate 2019, altri 12 al Girona per Pedro Porro nell'estate 2019 e, infine, 6.82 al Columbus Crew di MLS per Zack Steffen nell'estate 2019.