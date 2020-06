Il testacoda del Camp Nou, dove il pallone torna a rotolare dopo 101 giorni, si conclude con un non semplice successo dei catalani, che hanno la meglio grazie a un gol per tempo: +5 momentaneo sul Real Madrid, in campo giovedì sera.

In attesa del Real Madrid, il Barcellona vola. Dopo 101 giorni d'assenza, il pallone torna a rotolare al Camp Nou. Senza pubblico, naturalmente. E la capolista di Quique Setien si impone con un 2-0 non semplice su un Leganés fanalino di coda, ma coraggioso e capace di tener testa per quasi un tempo a un avversario infinitamente più forte. Gli ospiti sfiorano il vantaggio per due volte sullo 0-0, poi cedono con onore. Ansu Fati toglie il Barça dall'imbarazzo di dover tornare negli spogliatoi su un punteggio di parità, poi nella ripresa è il solito Messi a mettere le cose al sicuro dal dischetto. I catalani conquistano dunque la seconda vittoria consecutiva dopo lo stop forzato e aumentano momentaneamente a 5 le lunghezze di vantaggio sul Real Madrid, di scena giovedì sera contro il Valencia. Situazione diametralmente opposta per il Leganés, ultimo da solo in classifica. Ma la prestazione in casa della formazione più forte della Liga può far sperare Aguirre.

Il tabellino

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto (54' Semedo), Piqué (73' Umtiti), Lenglet, Junior Firpo; Rakitic, Busquets (63' Vidal), Arthur (73' Riqui Puig); Messi, Griezmann, Ansu Fati (54' Suarez). All. Setien

Leganés (5-4-1): Cuellar; Ruibal, Tarin, Awaziem, Bustinza, Silva (71' Rodrigues); Recio (85' Bryan Gil), Ruben Perez, Roque Mesa (46' Assale), Eraso (63' Amadou); Guerrero (71' Carrillo). All. Aguirre

Arbitro: Juan Martinez Munuera

Gol: 42' Ansu Fati, 69' rig. Messi

Assist: Junior Firpo (B, 1-0)

Ammoniti: Bustinza, Ruben Perez, Awaziem, Umtiti, Riqui Puig, Lenglet, Junior Firpo, Rakitic

Note: -

La cronaca in 5 momenti chiave

11' – Incredibile occasione per il Leganés: Eraso fugge in area in posizione regolare, Guerrero calcia a botta sicura davanti a Ter Stegen ma Lenglet salva miracolosamente proprio sulla linea.

13' – Ancora Guerrero vicinissimo al vantaggio: destro di controbalzo da posizione ravvicinata ma defilata, con la palla che scheggia il secondo palo a Ter Stegen battuto. Si salva ancora il Barcellona.

42' – GOL DEL BARCELLONA. Junior Firpo tocca al limite per Ansu Fati, che con un destro radente preciso e angolatissimo vince la resistenza di Cuellar. Barcellona in vantaggio alla prima vera occasione. 1-0.

64' – Gol annullato dalla VAR a Griezmann: Semedo scatta in area e pesca il francese, che davanti a Cuellar mette in rete, ma al momento del tocco di Messi il portoghese è in leggerissimo fuorigioco.

69' – GOL DEL BARCELLONA. Messi scatta in area e viene fermato irregolarmente da Jonathan Silva: intervento non nettissimo, ma Martinez Munuera indica il dischetto e, dagli 11 metri, lo stesso Messi non sbaglia.

Il migliore in campo

Ansu Fati. Si accande tardi, come tutto il Barcellona, ma quando lo fa è mortale: è proprio il suo destro a togliere le castagne dal fuoco alla capolista, fin lì in netta carenza di idee.

Il peggiore in campo

Unai Bustinza. Comico il placcaggio in stile rugby su Messi che, nel primo tempo, gli vale un giallo. E anche nell'azione del raddoppio non è certo impeccabile.

Le altre partite: Bacca lancia il Villarreal

Leganés ultimo da solo in classifica, si diceva, perché l'Espanyol strappa un punticino in casa del Getafe. Uno 0-0 che guardando la classifica potrà anche rappresentare un'occasione sprecata, ma che è prezioso se si pensa che i catalani giocano in 10 dal 16' per l'espulsione diretta di Bernardo Espinosa. Nell'altra gara delle 19.30, basta un gol di Carlos Bacca per far volare il Villarreal: il Submarino Amarillo si impone per 1-0 grazie a un tocco a porta vuota dell'ex rossonero, ben servito da Chukwueze, mentre gli isolani recriminano per due traverse colpite da Baba.

