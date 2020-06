Talento puro e amore incondizionato per il pallone. Sono già 33 anni per Leo Messi che nel 2004 si mostrò al grande calcio. Ecco le 10 frasi più belle da lui pronunciate durante la sua carriera.

E sono 33. Buon compleanno a Lionel Messi, uno dei migliori giocatori della storia del calcio. Per celebrare la festa dell'argentino abbiamo selezionato le 10 migliori frasi pronunciate dall'attaccante del Barcellona nella sua carriera.

Messi su Ronaldinho...

Liga La leggenda di Messi nacque 15 anni fa: l'1 maggio 2005 il suo primo gol col Barcellona 01/05/2020 A 09:46

Io non mi considero il più grande calciatore nella storia del Barcellona, perché so che è Ronaldinho. Ricordo ancora quando lui fece l'assist per il mio primo gol in blaugrana. Non mi stava semplicemente passando la palla, mi stava passando il testimone

Il primo gol di Messi con la maglia del Barcellona

Eterno amore al Barcellona?

Spero di restare al Barcellona fino al termine della mia carriera. Con questa maglia sono diventato un campione e ho vinto tutto. Se non mi cacceranno loro, io non me ne andrò mai

Messi che dribbla Aymen Abdennour in una partita contro il Valencia Credit Foto Getty Images

Un rapporto molto particolare con il pallone

Tra me e il pallone c'è un rapporto speciale. Ancora oggi, come quando ero bambino, so già come dovrò trattarlo e cosa dovrò farne prima ancora che mi arrivi tra i piedi

È la squadra a renderti un vincente

Nel Barcellona e nell'Argentina, è la squadra che mi rende grande, senza l'aiuto dei miei compagni non farei niente, e non avrei vinto nulla

Lionel Messi con Ronaldinho Credit Foto Getty Images

Come vorrà essere ricordato? Messi ha un'idea molto chiara

Quando smetterò, spero di essere ricordato per essere stato un bravo ragazzo. Mi piace fare gol, però mi piace anche avere degli amici in squadra. È bello che ti apprezzino come persona, e abbiano una buona opinione di te al di là del fatto se segni tanti gol o meno

Play Icon WATCH 2009-2019: i dieci anni d'oro di Sua Maestà Leo Messi 00:01:06

Il paragone con Maradona? Ne riparliamo fra qualche anno...

Ho il massimo rispetto per campioni come Pelè, Maradona o Di Stefano e non voglio essere accostato a loro adesso. Ne riparleremo quando mi ritirerò

Diego Maradona e Lionel Messi in Nazionale Credit Foto Getty Images

Messi sulla rivalità con il Real Madrid (ai tempi di Mourinho)

Battere il Real Madrid è la sensazione più bella, proprio per l'importanza che viene data alla partita. Loro si basano molto sul contropiede, davanti hanno giocatori velocissimi e il collegamento tra difesa ed attacco è di circa cinque secondi: non hanno bisogno di giocare bene per fare tre gol. Io conosco bene Higuain e Di Maria: il primo, se tocca la palla due volte in partita, fa due gol

Messi e la rivalità con Cristiano Ronaldo (con un po' di nostalgia)

Mi sarebbe piaciuto che Cristiano Ronaldo se fosse rimasto al Real Madrid. Era una rivalità in più che rendeva migliori la Liga e il Clasico. Dovessi giocare con lui? Penso proprio che gli passerei la palla

Cristiano Ronaldo e Messi durante il "Clasico" Credit Foto Getty Images

Messi su Ronaldo, il "Fenomeno"

È il miglior attaccante che abbia mai visto, nessuno ha mai avuto la sua velocità d'esecuzione. Ronaldo è il mio eroe. Mi sono sempre piaciuti Zidane, Ronaldinho e Rivaldo, ma Ronaldo è il migliore di tutti

Messi su Alessandro Del Piero

È un grandissimo giocatore che ha dato tutto al calcio, alla Juventus e all'Italia. E credo che giochi un calcio molto bello e pulito, è un uomo da ammirare

Play Icon WATCH Da Messi a Ronaldo, passando per Ozil: la classifica dei migliori assistman in attività 00:03:01

Play Icon

Liga Quando Messi fu a un passo dal diventare un giocatore del Como DA UN' ORA