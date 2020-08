Secondo Sky Sport, i blaugrana si sfregano le mani di fronte alle offerte in arrivo per il classe 1999: il Leicester mette sul piatto 50 milioni e l'obiettivo è una cospicua plusvalenza per arrivare subito al sogno Lautaro Martinez.

La grande stagione di Trincao allo Sporting Braga (40 presenze, 9 gol e 13 assist) non è passata inosservata. Molti club europei sono interessati al portoghese. Il Leicester, secondo Sky Sport, avrebbe fatto una proposta al Barça: un prestito con obbligo di riscatto da 50 milioni di euro in totale.

Questa sarebbe solo una prima offerta per un accordo ancora da trovare con i blaugrana che sperano in un'asta al rialzo, visto l'interesse che suscita il classe 1999 in giro per l'Europa. Si parlava anche di Atalanta - secondo il Mundo Deportivo - ma a queste cifre la Dea sembra volersi chiamare fuori dai giochi.

Serie A Bartomeu: "Lautaro? Proibitivo, colloqui interrotti. Messi per sempre al Barcellona" 02/08/2020 A 12:04

Il piano del Barcellona per arrivare a Lautaro

Il quotidiano catalano "Sport" di recente riportava il rifiuto del Barcellona a un'offerta da 60 milioni di euro proveniente dalla Premier League: non si faceva, però, il nome della squadra... Il 31 gennaio 2020 era stato ufficializzato il passaggio di Trincao al Barça (per 31 milioni di euro complessivi) a partire dal primo settembre: il giocatore ha, infatti, concluso la stagione in Portogallo, al Braga.

Trincao non ha ancora di fatto indossato la maglia blaugrana, ma l'intenzione del club è sacrificarlo per una plusvalenza. Al Camp Nou già si sfregano le mani perché quella cifra potrebbe consentire alla società catalana di tornare in corsa per Lautaro Martinez, dopo che il presidente Bartomeu ha ammesso l'interruzione dei contatti con l'Inter per una questione puramente economica.

Play Icon WATCH La rabbia di Conte, Sanchez e Sancho: la giornata di calciomercato in 1 minuto 00:01:01

Calciomercato Barcellona, l'Inter (di Miami) piomba su Suarez. Possibile staffetta con Lautaro nel 2021 29/07/2020 A 09:29