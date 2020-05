L'annuncio della Liga: cinque casi di Coronavirus, tutti asintomatici

La nota del campionato spagnolo non rivela l'identità dei positivi ma specifica che sono divisi tra prima e seconda divisione. Smentita invece la notizia di una tripla positività al Covid-19 di giocatori del Real Betis, anche se non ci sono state comunicazioni ufficiali dal club.

I casi di positività al Covid-19 stanno spuntando un po' ovunque nel mondo del calcio, non soltanto in Italia. La Liga spagnola ha infatti reso noto cinque casi positività tra prima e seconda divisione, tutti soggetti asintomatici ma che, ovviamente, potrebbero diffondere il virus. Questi cinque giocatori, la cui identità non è stata rivelata, dovranno restare in quarantena nel rispettivo domicilio e fare allenamento individuale seguendo le istruzioni dei club, come nelle ultime settimane: potranno tornare con la squadra soltanto quando i risultati dei tamponi daranno esito negativo. La Liga ha inoltre spiegato che offrirà alle persone che vivono con questi calciatori la possibilità di sottoporsi a test di screening.

Al momento i tre giocatori risultati positivi in prima divisione sono Remiro della Real Sociedad, Yangel Herrera del Granada e Lodi dell'Atletico Madrid. Il dubbio riguarda tre elementi del Betis Siviglia: Cadena Ser parlava di positività al Covid-19, poi è arrivata la smentita del Mundo Deportivo che, citando fonti vicini al club, faceva riferimento all'assenza dall'allenamento di Juanmi, Pedraza, Joel, più Canales che però sarebbe rimasto fuori per un banale raffreddore.

