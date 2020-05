Il fuoriclasse del Barcellona ha parlato del dramma del Coronavirus a El Paìs Semanal sottolineando gli effetti provocati dalla pandemia.

Non sarà più lo stesso una volta che il peggio sarà passato e che sarà necessario adattarsi alla nuova normalità. Il calcio, come la vita in generale, penso che non sarà mai più lo stesso

Leo Messi, fuoriclasse del Barcellona, ha parlato del dramma del Coronavirus a El Paìs Semanal: "Quasi a tutti noi rimane il dubbio di come sarà il mondo dopo tutto ciò che è accaduto. Al di là del confinamento e della situazione che ci ha colti di sorpresa, molte persone hanno avuto dei momenti difficili perché questa situazione li ha colpiti più duramente, come è successo a tutti coloro che hanno perso la famiglia e gli amici e non hanno nemmeno potuto dargli l'ultimo saluto. Penso che ci siano state molte cose negative in questa crisi, ma non può esserci niente di peggio che perdere le persone che ami di più, questo crea enorme frustrazione per me e mi sembra la cosa più ingiusta di tutte".

