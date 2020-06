Al "Sanchez Pizjuan" il Siviglia blocca il Barcellona sullo 0-0 e, anzi, a tratti sono i padroni di casa a meritare il successo, andando invece a sbattere contro ter Stegen. I blaugrana si portano così a 65 punti e rallentano in vetta: il Real Madrid, distante 3 punti e impegnato contro la Real Sociedad a San Sebastian, si può giocare la chance dell'aggancio. Andalusi sempre terzi a quota 52.

Allo stadio "Ramon Sanchez Pizjuan" il Siviglia blocca il Barcellona sullo 0-0 e, anzi, a tratti sono i padroni di casa a meritare il successo, andando invece a sbattere contro la saracinesca ter Stegen. I blaugrana si portano così a 65 punti e rallentano in vetta: il Real Madrid, distante 3 punti e impegnato contro la Real Sociedad a San Sebastian, si può giocare la ghiotta chance dell'aggancio. Andalusi di mister Lopetegui sempre terzi a quota 52. Nulla di fatto, almeno per ora, neanche per Lionel Messi e le sue statistiche personale: sarebbe bastato un gol questa sera per raggiungere quota 700 reti da professionista.

Il tabellino

SIVIGLIA-BARCELLONA 0-0

Siviglia (4-2-3-1): Vaclik; Jesus Navas, Diego Carlos, Koundé, Reguilon; Fernando, Jordan (69' Gudelj); Oliver Torres (46' Eder Banega), Ocampos (84' Vazquez), Munir El Haddadi (59' Suso); L. De Jong (69' En-Nesyri). All.: Lopetegui.

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Rakitic (88' Puig), Arturo Vidal (77' Griezmann); Messi, Luis Suarez, Braithwaite (63' Arthur). All.: Quique Setién.

Arbitro: José Luis Gonzalez Gonzalez di Ponferrada.

Note - Recupero: 4+5. Ammoniti: Reguilon, Piqué, Busquets, Fernando, Ever Banega.

La cronaca della partita in 8 momenti chiave

11' - SIVIGLIA VICINISSIMO AL VANTAGGIO! Sugli sviluppi di una palla allontanata dopo un calcio di punizione dalla sinistra, Koundé - appena dentro l'area - sfodera il destro rasoterra: palla in diagonale di pochissimo a lato.

21' - SINISTRO A GIRO DI MESSI SU CALCIO DI PUNIZIONE! E' addirittura Koundé, di testa, ad anticipare Vaclik, deviando il pallone - diretto sotto il sette - alto sopra la traversa.

25' - TIRO-CROSS DALLA SINISTRA DI LUIS SUAREZ! L'intervento di Vaclik è piuttosto indeciso: la difesa del Siviglia allontana con affanno.

55' - MIRACOLO DI TER STEGEN SU OCAMPOS! L'ex Mlan e Genoa scarica un destro potentissimo da posizione ravvicinata: il portiere del Barcellona si oppone incredibilmente! Tutto è nato da una punizione battuta improvvisamente da Jesus Navas...

57' - ANCORA SIVIGLIA E ANCORA TER STEGEN! Sinistro al fulmicotone di Munir El Haddadi respinto dal portierone tedesco.

73' - PUNIZIONE DI MESSI DALLA LUNGA DISTANZA! Sinistro potente, con pallone che scende all'ultimo: Vaclik ci mette la "manona" e manda alto sopra la traversa.

88' - GIRATA MANCINA DI LUIS SUAREZ! Palla alta di pochissimo sul solito suggerimento dalla sinistra di Jordi Alba.

91' - REGUILON DA DUE PASSI SU SPONDA DI EN-NESYRI! Palla ciabattata e preda di ter Stegen: che occasione per il Siviglia!

Il migliore

Koundé. Oltre a sfiorare - a inizio gara - il gol con bel diagonale che fa la barba al palo, il centrale difensivo franco-beninese del Siviglia si oppone stoicamente in numerose circostanze alle conclusioni di Messi e compagni. Coraggioso.

Il peggiore

Oliver Torres. Là davanti, largo sulla destra, combina poco o nulla. Totalmente fuori dalla manovra andalusa, viene sostituito all'intervallo dall'ex Inter Ever Banega.

GRANADA-VILLARREAL 0-1

Gol: 11' Moreno (V).

Vittoria adamantina per il Submarino Amarillo, che espugna Granada e sale a quota 47 intercettando la corsa del terno che porta in Europa. Decide la contesa dell'"Estadio Nuevo Los Carmenes", un sinistro in diagonale dell'ex Espanyol Gerard Moreno, abile a liquidare Rui Silva all'11' su preciso filtrante di Rubén Peña.

MAIORCA-LEGANES 1-1

Gol: 9' Sevilla (M), 87' Oscar Rodriguez (L)

Gara-salvezza decisa, in apertura e in chiusura da due calci di punizione, uno più spettacolare dell'alto: al 9' Sevilla fa passare il pallone sotto la barriera e porta in vantaggio gli isolani. All'87', quindi, Oscar Rodriguez lascia partire una bordata da distanza siderale con palla che sbatte sulla parte inferiore della traversa e termina in fondo al sacco. E' un pari, però, che serve ben poco a entrambe le squadre, che restano ancorate in zona retrocessione. Maiorca terzultimo a 26 punti, Leganés ultimo - in compagnia dell'Espanyol - a quota 24. Il Celta Vigo quartultimo - ma che ancora deve giocare - ne conta 27.

