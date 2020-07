Show blaugrana al Madrigal. Quique Setien archivia la pratica Villarreal già nel primo tempo con l’autogol di Pau Torres e i gol di Suarez e Griezmann, entrambi ispirati dalla Pulce. Poker firmato da Ansu Fati nel finale. Inutile il temporaneo pareggio firmato da Gerardo Moreno

Il Barcellona risponde sul campo alle critiche dell’ultima settimana. Caos nello spogliatoio, mal di pancia” di Griezmann e addio di Messi? Per ora niente di tutto questo. I blaugrana stendono il Villarreal nella sua tana già nel primo tempo grazie all’autogol di Pau Torres e i gol di Suarez e Griezmann, entrambi ispirati dalla Pulce, arrivata a 19 assist in Liga quest’anno. L’ex Atletico Madrid, inserito solo al 90’ nello scontro diretto contro la sua ex squadra, si prende la copertina della partita con una perla da capogiro: tacco di Messi e pallonetto dolce che si insacca in rete. Chiude le danze Ansu Fati con un colpo da biliardo in no look allo scadere. A 4 giornate dalla fine del campionato spagnolo, il Real Madrid, vincente sul campo del Bilbao nel pomeriggio, tiene 4 punti di distanza dalla banda di Setien. Basteranno per il titolo?

Il tabellino

VILLARREAL-BARCELLONA 1-4 (primo tempo 1-3)

VILLARREAL (4-4-2): Sergio Asenjo; Mario Gaspar, Albiol, Pau Torres, Alberto Moreno; Chukwueze, Iborra (dal 46’ Bruno), Anguissa, Cazorla (dal 56’ Trigueros); Alcácer (dal 36’ Bacca, dal 70’ Nino), Gerard Moreno (dal 46’ Gomez). All. Calleja

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo (dal 60’ Puig), Piqué (dall’82’ Araujo), Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, Busquets, Vidal; Suárez (dal 59’ Rakitic), Messi, Griezmann (dal 74’ Fati). All. Setien

Arbitro: C. Del Cerro

Gol: 3’ Pau Torres (Autogol), 14’ Moreno, 20’ Suarez, 45’ Griezmann, 86’ Fati

Assist: Messi (x2)

Ammoniti: Pau Torres (V)



La cronaca in 5 momenti chiave

4’ VANTAGGIO DEL BARCA - Alla prima occasione arriva il vantaggio dei blaugrana, grande azione di Sergi Roberto che sulla trequarti vede il taglio in area di rigore di Jordi Alba che arriva sul fondo e mette il pallone in mezzo. Sfortunato Pau Torres che anticipa Griezmann, ma manda alle spalle del proprio portiere

14’ PAREGGIO DEL VILLARREAL - Botta di Santi Cazorla da posizione defilata, Ter Stegen non trattiene e regala il tap-in a Gerard Moreno. Secondo gol al Barca dell'attaccante. 1-1 e tutto da rifare per Setien

19’ BARCA DI NUOVO VANTAGGIO - Ha segnato Suarez, assist stagionale numero 18 di Messi che resiste alla carica di 3 difensori avversari e cede al Pistolero che insacca con un gran tiro a giro

45’ TRIS DEL BARCA - Gooooooooolazo di Griezmann su assist di tacco di Messi! Tocco sotto del francese e palla che si insacca in porta dopo aver scavalcato Asenjo. 3-1 Barca

86’ POKER DEL BARCA – Segna Ansu Fati che coglie in controtempo Asenjo con un colpo da biliardo in no-look appena dentro l'area di rigore. 4-1 Barcellona

Il migliore in campo

Lionel MESSI – 18° e 19° assist della sua Liga, determinante in 24 degli ultimi 29 gol dei blaugrana. Solo la traversa gli nega la gioia della manita finale sulla solita punizione perfetta. Il Barcellona in persona non si arrende ancora all’armata di Zidane

Il peggiore in campo

Pau TORRES - Nel posto sbagliato al momento sbagliato. Se segni un autogol col Barcellona dopo 4 minuti le cose possono solo peggiorare

