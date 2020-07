Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane si fa sentire dopo il successo ottenuto dalla sua squadra in casa dell'Athletic Bilbao grazie a un rigore trasformato da Sergio Ramos. In Spagna si accendono le polemiche...

Sono stanco di sentir dire che vinciamo grazie agli arbitri. I giocatori meritano rispetto

Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane si fa sentire dopo il successo ottenuto dalla sua squadra in casa dell'Athletic Bilbao grazie a un rigore - trasformato da Sergio Ramos - concesso dopo l'intervento della VAR per una trattenuta su Marcelo. "E' una vittoria molto importante in una partita molto combattuta e giocata con grande intensità", ha aggiunto l'allenatore dei 'blancos', volati momentaneamente a +7 sul Barcellona in campo questa sera contro il Villarreal. "Fin quando non ci sarà la matematica non potremo rilassarci e pensare di aver vinto il titolo - ha concluso il francese - Abbiamo mostrato la nostra forza e la nostra solidità. Quello che posso dire è che vincere sette partite su sette è impressionante".

Sergio Ramos esulta in Athletic-Real Madrid Credit Foto Getty Images

Nel post partita si è scatenata la rabbia dei baschi per un contatto tra Raul Garcia e Sergio Ramos, simile a quello su Marcelo che è costato un rigore, che non è stato giudicato irregolare e che non è stato nemmeno rivisto alla VAR dal direttore di gara. "Raul Garcia ha preso un pestone e non sono nemmeno andati a rivederlo - ha dichiarato il capitano dell'Athletic Iker Muniain - Conosciamo già la tendenza di queste ultime giornate e a favore di quali squadre vengono prese queste decisioni. Lascio che ognuno tragga le sue conclusioni".

L'ironia di Vidal

Insomma, le polemiche in Spagna non mancano, come è facile intuire da questa emoji di Arturo Vidal, centrocampista dei rivali del Barcellona nella corsa al titolo, pubblicata sul suo profilo Instagram.

Arturo Vidal - Instagram Credit Foto Instagram

