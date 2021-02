"Il Real Madrid comunica che il presidente Florentino Pérez è risultato positivo al Covid-19 e non presenta alcun sintomo" è il testo del comunicato apparso sul sito ufficiale del Real Madrid per annunciare la positività di Florentino Perez al Coronavirus.

A Valdebebas la settimana è iniziata due novità totalmente opposte per il Real Madrid: il ritorno di Zidane alla sua quotidianità dopo aver superato il coronavirus e il contagio da COVID-19 di Florentino Pérez. Il francese, dopo due risultati negativi ai test, sta già conducendo una vita normale ed è ancora una volta alla guida di una rosa che non ha saputo gestire in campo nelle ultime due partite, entrambe in campionato. L'incidente con il presidente asintomatico è stato segnalato oggi dalla società blanca.