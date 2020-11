É questo il messaggio che La Liga spagnola sta inviando ai club di prima e seconda divisione per provare a salvare il salvabile. La richiesta è quella di ridurre di quasi 500 milioni complessivamente gli stipendi dei giocatori e di tutti gli altri dipendenti, nell'ambito del sistema di salary cap in voga da diversi anni.

I maggiori tagli dovranno essere fatti da Barcellona e Real Madrid . I catalani, che peraltro già ha avviato un confronto con i giocatori per arrivare a una riduzione condivisa, potranno spendere massimo 382 milioni di euro, contro i 671 della passata stagione. Mentre il Real Madrid potrà spendere 468 milioni di euro contro i 641 precedenti. Impatto decisamente minore sull'Atletico di Madrid - terza forza spagnola - che passerà dai 348 milioni ai 252.

Per Tebas non ci sono molte alternative a questo provvedimento.

"In primavera c'erano solo 5 giocatori positivi, ora tra staff tecnico e giocatori abbiamo 260 positivi, di cui 137 calciatori. Il calcio spagnolo avrebbe bisogno di circa 490 milioni di euro per finire la stagione, quindi è necessario abbassare gli stipendi dei giocatori. I club non hanno altra scelta".