Clamoroso crollo del Real Madrid al Mestalla. La squadra di Zidane, eurorivale dell'Inter in Champions League , incassa la seconda sconfitta stagionale in Liga perdendo 4-1 contro il Valencia. Protagonista assoluto del match Carlos Soler, che ha trasformato 3 calci di rigore (il primo dopo la ripetizione ordinata dal VAR): nella storia della Liga è la prima volta che al Real vengono fischiati contro tre penalty in una sola partita.

Eppure il match si era messo bene per il Real Madrid, passato in vantaggio al 23' grazie a un destro secco di Benzema dal limite dell'area su passaggio di Marcelo. Veemente la reazione del Valencia che ribalta il risultato prima dell'intervallo: Soler firma l'1-1 su rigore al 35', poi Varane firma una goffa autorete al minuto 43. Nella ripresa altri due rigori per i padroni di casa e Soler si conferma implacabile: al 54' porta i suoi sul 3-1 e al 63' fissa il risultato sul definitivo 4-1. In seguito a questa sconfitta il Real rimane quarto in classifica a quota 16 punti, a -4 dalla capolista Real Sociedad. Il Valencia ritrova il successo in Liga che mancava dal 29 settembre (0-1 proprio in casa della capolista Real Sociedad).