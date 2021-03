Messi fa la storia. L'attaccante argentino raggiunge quota 768 presenze con la maglia dei blaugrana all'Anoeta, nel match di campionato tra fa la storia. L'attaccante argentino raggiunge quotacon la maglia deiall'Anoeta, nel match di campionato tra Real Sociedad e Barcellona , diventando così il giocatore con più gettoni in assoluto nella storia dei catalani. Si parla sempre di addio per Messi , ma il n° 10 spera di poter festeggiare e onorare questo momento, essendo diventato il giocatore con più titoli, vittorie e presenze in 121 anni di storia per il club.

Messi è inoltre il capocannoniere della storia Barcellona nella Liga (465) e in Champions League (120) oltre ad essere il giocatore con più gol all'attivo in tutte le competizioni per i catalani: 661 gol in 768 presenze. Messi è anche il giocatore con più trofei vinti nella storia della Barcellona: ben 34 dal lontano 2004. Ha conquistato 10 volte la Liga, 8 volte la Supercoppa spagnola, 6 volte la Coppa del Re, 4 volte la Champions League, 3 volte il Mondiale per club e 3 volte la Supercoppa europea.

Calciomercato 2020-2021 Il PSG fa sul serio per Messi: Icardi verrà tagliato 19/03/2021 A 07:47

Laporta a Messi: "Farò di tutto per tenerti a Barcellona"

Liga Messi, prima eguaglia Xavi e poi scrive un nuovo record nella Liga 15/03/2021 A 21:27