Altra notte da incorniciare al Camp Nou per Lionel Messi. L'argentino, che ha vissuto un periodo delicato nelle ultime settimane tra lo scoop sul suo contratto faraonico e le voci insistenti che lo vorrebbero in direzione Parigi a fine stagione, ha risposto sul campo mettendo a segno una doppietta formidabile contro l'Alaves in una sfida vinta 5-1 dai blaugrana e valida per la 23esima giornata di Liga.