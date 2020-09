Riparte senza squilli il campionato del Real Madrid campione di Spagna. Ai Blancos il pallino del gioco per lunghi tratti del match, le migliori occasioni - però - ai baschi con Isak e Barrenetxea Muguruza. Mezz'ora di gioco per l'attesissimo David Silva, che torna dopo 10 anni nella Liga spagnola dopo la lunga parentesi col Manchester City. Riflettori puntati anche su Ødegaard, che disputa 69 minuti senza strafare. Alla fine, all'Anoeta, non si contano gol.

36' - RAMOS AL VOLO IN AREA! Sugli sviluppi di un corner di Kroos, il capitano del Real Madrid prima colpisce la tesa, poi calcia al volo sul corpo di Aihen Muñoz. I Blancos si lamentano per un presunto tocco col braccio per il terzino della Real Sociedad, ma il rigore non c'è.