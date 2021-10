Koeman è una leggenda del Barcellona e resterà sempre nella nostra memoria. Gli siamo molto riconoscenti per aver preso il club in un momento di difficoltà e aver vinto una Coppa del Re. Se non ha continuato, è stato per i risultati. La situazione era insostenibile, eravamo alla deriva". Con queste parole, pronunciate nel corso della conferenza stampa di presentazione del tecnico ad interim dei blaugrana ". Con queste parole, pronunciate nel corso della conferenza stampa di presentazione del tecnico ad interim dei blaugrana Sergi , il presidente Joan Laporta commenta l'esonero di Ronald Koeman , maturato dopo il ko nel turno infrasettimanale sul campo del Rayo Vallecano

"Abbiamo entusiasmo e fiducia. Abbiamo fatto un cambiamento importante, ma la nostra filosofia è chiara e vogliamo ripartire da quel tipo di calcio che ci ha dato i risultati più grandi in tutti questi anni. Sergi conosce questa rosa nei dettagli, abbiamo totale fiducia in lui. Il Barça è vivo".

Su Xavi

"In tanti mi hanno parlato bene di lui e io mi sento con lui molto spesso. Sono due mesi che parliamo, so cosa pensa della rosa attuale del Barcellona e anche cosa dobbiamo fare. Da quando è partito per il Qatar ho detto che un giorno Xavi sarebbe stato l'allenatore del Barça. Quello che non so è quando".

