Clima incandescente all’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán: durante Siviglia-Barcellona (terminata 1-1), Jules Koundé ha lasciato i suoi in dieci per aver colpito in volto il difensore blaugrana Jordi Alba con una pallontata, dopo una leggera spinta per un contrasto di gioco.

Così, al minuto 64', difensore del Siviglia con questo gesto ha messo nei guai i suoi nel momento di maggiore pressione sugli avversari. Ora potrebbe costare ancora più caro agli andalusi che temono una maxi-pena per Koundé: rischio 4 turni di squalifica.

