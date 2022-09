Tra affari ormai fatti ed altri decisamente più complicati. I primi pronti a chiudersi prima dell'ora di pranzo, gli altri negli ultimissimi minuti o destinati addirittura a saltare. Il "gong" alle trattative di questa sessione estiva è previsto alle 20: quali sono, allora, i nomi che animeranno quest'ultima giornata di calciomercato? Coinvolgeranno quasi tutti le "milanesi": andiamoli a scoprire...

Ad

Aster Vranckx

Serie A Formazioni tipo Serie A: come giocheranno e i titolari delle 20 squadre 12/07/2022 ALLE 15:45

Affare in dirittura d'arrivo in casa Milan. Il centrocampista belga-congolese classe 2002, proveniente da Wolfsburg, si è già presentato alla buonora alla clinica Madonnina di Milano per sostenere le visite mediche e poi firmare. Arriva in prestito oneroso da 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 12.

Sergiño Dest

Alessandro Florenzi nel Xavi Hernandez. Nelle scorse settimane era stato cercato dal Borussia Dortmund. Affare ai dettagli. Il terzino destro dal doppio passaporto olandese e statunitense, di proprietà del Barcellona, è entrato nelle mire del Milan dopo l'infortunio dinel match contro il Sassuolo . La formula è quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni. Dest, classe 2000, arrivò al Barcellona nell'estate 2020. In maglia blaugrana, il laterale ha messo insieme 73 gettoni totalizzando 3 reti nelle prime due stagioni, senza mai essere impiegato, invece, in quella corrente, messo ai margini del progetto tecnico di mister. Nelle scorse settimane era stato cercato dal. Affare ai dettagli.

Sergiño Dest. Credit Foto Getty Images

Robin Gosens - Jordi Alba

Affari direttamente connessi, in casa Inter, lungo l'out di sinistra. Per l'ex Dea, il Bayer Leverkusen ha offerto un prestito con diritto di riscatto fissato a 28 milioni, ma il club nerazzurro spinge per l'obbligo. Nel caso di fumata bianca, sarebbe clamoroso il nome del suo sostituto: Jordi Alba. Già trovata l'intesa col Barcellona, manca ancora l'accordo con la "spia" classe 1989.

Jordi Alba Credit Foto Getty Images

Milan Skriniar - Francesco Acerbi - Trevoh Chalobah - Dan-Axel Zagadou

Siamo di nuovo in casa Inter, al centro della difesa. Il PSG non molla lo slovacco, pronto a ulteriori rilanci e a possibili "follie" dell'ultimo minuto. A quel punto, in caso di partenza, non ci sarebbero più particolari problemi di budget per l'arrivo di Francesco Acerbi dalla Lazio. Ma servirebbe un'ulteriore acquisizione in difesa: Trevoh Chalobah dal Chelsea o Dan-Axel Zagadou, svincolato dal Borussia Dortmund?

Francesco Acerbi, Lazio 2021-2022. Foto di Giuseppe Maffia per Getty Images Credit Foto Getty Images

Keylor Navas

E' la trattativa più difficile. Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli, prima della partita contro il Lecce, ha detto che - al 99% - non arriverà più nessuno. Neanche in porta. Ad avvalorare la sua tesi, il rigore parato dal Alex Meret a Lorenzo Colombo nella gara interna contro i salentini.

Keylor Navas con la maglia del Paris Saint Germain - Stagione 2021-22 Credit Foto Getty Images

Tutte le maglie della nuova stagione della Serie A

Calciomercato Tabellone Calciomercato Serie A 2022/2023: acquisti e cessioni 03/06/2022 ALLE 22:46