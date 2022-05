Il Barcellona di Xavi avvicina sempre di più l'obiettivo secondo posto, battuto 3-1 il Celta Vigo. Blaugrana spietati nel primo tempo. Nonostante una prestazione non particolarmente brillante trovano due reti con gli unici due tiri indirizzati verso la porta di Dituro. Apre Depay alla mezz’ora dopo una grande giocata di Dembélé, raddoppia Aubameyang in chiusura di frazione. A inizio ripresa botta e risposta tra Aubameyang e Iago Aspas, ma l'espulsione dell'ex Inter Murillo frena la rimonta degli ospiti. Al 64' scontro tra i compagni Gavi e Araujo: il difensore ha la peggio e cade a terra privo di sensi. Immediato l'intervento dell'ambulanza con il giocatore portato in ospedale per controlli medici.

Araujo in ambulanza durante Barcellona-Celta Vigo Credit Foto Getty Images

Il tabellino

BARCELLONA-CELTA VIGO 3-1

Barcellona (4-4-2): ter Stegen; Alves (89'Mingueza), Araujo (64’Lenglet), Garcia, Alba; Dembelé, Gavi, de Jong, Ferran (46’Puig); Aubameyang (84' De Jong), Depay (64’Ansu Fati).

Celta Vigo (4-1-3-2): Dituro; Vazquez (46’Murillo), Aidoo, Araujo, Galan; Beltran (90'Veiga); Mendez, Suarez (90'Fontan), Cervi; Galhardo (60’Tapia), Aspas.

GOL: 30’ Depay, 41’ Aubameyang, 48’ Aubameyang, 50’ Iago Aspas

ASSIST: Dembele, Dembele, Galhardo

ESPULSO: Murillo

La cronaca in 10 momenti chiave

14’- IAGO ASPAS GRAZIA IL BARCELLONA! Retropassaggio folle di ARAUJO che lancia verso la porta IAGO ASPAS, il capitano ci pensa troppo davanti a TER STEGEN e si fa rimontare al momento del tiro dallo stesso ARAUJO.

30’- DEPAY!! 1-0 BARCELLONA! La scintilla scatta da DEMBELE che scarica la sua velocità sulla destra e serve al centro per DEPAY bravo a tenere bassa la girata da buona posizione.

36’- PARATONA DI TER STEGEN! GALHARDO angola al meglio un destro dal limite, miracoloso il tuffo del portiere tedesco che tocca in angolo.

41’- AUBAMEYANG! 2-0 BARCELLONA! DEPAY mette un pallone al centro dalla sinistra, NESTOR preso in controtempo scivola e non riesce a respingere il pallone che resta molto invitante per AUBAMEYANG. L'ex Arsenal gira in maniera sporca e trova l'angolo.

48’- ANCORA AUBAMEYANG! 3-0! Altro passaggio vincente dalla destra del miglior assistman della Liga DEMBELE, a centro area AUBAMEYANG apre il sinistro e mette in buca d'angolo.

50’- IAGO ASPAS! LA RIAPRE SUBITO! TER STEGEN sbaglia in impostazione, GALHARDO intercetta e trova al centro ASPAS che ha il tempo di controllare e battere il portiere sul primo palo.

58’- ROSSO PER MURILLO! DEPAY aveva saltato l'ex Inter e si sarebbe presentato in area davanti a DITURO. Intervento falloso di MURILLO considerato da ultimo uomo dall'arbitro.

61’- Problema serio per ARAUJO che si è accasciato a terra privo di sensi. Colpo alla testa con il compagno GAVI.

69’- Il Celta Vigo butta via il 3-2. Altro regalio della difesa di casa, questa volta IAGO ASPAS non è una sentenza e perde l'attimo per il tiro in piena area.

85'- SUBITO VICINO AL GOL DE JONG! Cross dalla destra di DANI ALVES, stacco dell'olandese che sfiora il palo alla destra di Dituro.

Il Migliore

Ousmane DEMBELE: suona lui la sveglia al Camp Nou, dopo una prima mezz'ora di ritmi blandi. Due strappate e due assist da autore per il francese autentico trascinatore del Barcellona questa sera.

Il Momento social

