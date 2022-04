Il Barcellona incamera altri tre punti nel big-match della 30a giornata della Liga spagnola: 1-0 al Camp Nou, in cui decide una prodezza di Pedri al 72'. Una magia che vale l'aggancio al 2° posto agli stessi andalusi (e in compagnia dell'Atletico Madrid) a 57 punti. Gara equilibrata nel primo tempo, poi però i catalani alzano il ritmo nella ripresa, in cui colpiscono anche una traversa con Piqué, tre minuti prima di trovare il gol.

Ferran Torres. Credit Foto Getty Images

Il tabellino

BARCELLONA-SIVIGLIA 1-0

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Dani Alves, Araujo, Piqué, Jordi Alba; de Jong (74' Gavi), Busquets, Pedri; Dembélé (91' Nico Gonzalez), Aubameyang (81' Depay), Ferran Torres. All.: Xavi.

Svezia (4-3-1-2): Bono; Navas (77' Montiel), Koundé, Diego Carlos, Rekik (82' Rafa Mir); Gudelj (77' En-Nesyri), Jordan, Rakitic; Lamela (67' Corona); Ocampos, Martial (82' Augustinsson). All.: Lopetegui.

Arbitro: José María Sánchez Martínez di Lorca.

Gol: 72' Pedri (B).

Assist: Dembélé (B, 1-0).

Note - Recupero: 2+4. Espulso: all'86' l'allenatore del Siviglia Lopetegui per proteste. Ammoniti: l'allenatore del Barcellona Xavi, Busquets, Dembélé, Piqué, Montiel, Corona, Ocampos.

La cronaca della partita in 13 momenti chiave

21'- JORDI ALBA! Solita percussione mancina: scambio con Pedri e conclusione in corsa: palla di poco alta.

25' - MARTIAL CHIEDE UN CALCIO DI RIGORE per un presunto tocco col braccio in area di Araujo. Episodio controverso. Certo, l'ex Manchester United, nel crossare, ha proprio cercato il braccio dell'avversario. L'arbitro lascia correre. E niente VAR.

Barcellona-Siviglia, La Liga 2021-2022: uno scontro tra Ronald Araujo (Barcellona) ed Anthony Martial (Siviglia) (Getty Images) Credit Foto Getty Images

44' - BARCELLONA PERICOLOSO! Gran palla scodellata da Pedri, sponda aerea di Dembélé, ma Ferran Torres non arriva in tempo per la deviazione vincente in area piccola!

45'+1 - AUBAMEYANG! Diagonale rasoterra in scivolata: Bono inizialmente la tiene lì, ma poi rischia di combinare un gran pasticcio in collaborazione con Diego Carlos...

55' - SIVIGLIA VICINISSIMO AL VANTAGGIO! Tiro-cross dalla destra di Jesus Navas e Ocampos, in area piccola, arriva in ritardo di un soffio alla deviazione vincente di testa!

63' - FERRAN TORRES! Conclusione - su assist di Dembélé - potente ma centrale: Bono alza la sfera sopra la traversa.

65' - ANCORA FERRAN TORRES! Servito dalla sinistra da Jordi Alba, con buona parte dello specchio a disposizione, l'ex Manchester City calcia fuori misura!

66' - RAKITIC! Pericolosissima punizione da parte del grande ex di turno: destro che gira e palla che accarezza l'esterno alto della rete!

69' - TRAVERSA DI PIQUE! Preciso corner di Dembélé e colpo di testa sul legno più alto da parte dell'esperto difensore del Barcellona!

71' - DEMBELE DI CONTROBALZO! Conclusione sporca e insidiosissima: palla di poco alta sopra la traversa.

72' - GOL DEL BARCELLONA CON PEDRI! Una rete stupenda del super talento blaugrana, che riceve da Dembelé e, al limite dell'area, finta due volte su Navas e Diego Carlos prima di liberare un destro angolatissimo, senza lasciare scampo a Bono: 1-0!

Barcelona - Sevilla (Pedri, Dani Alves, Dembele) Credit Foto Getty Images

77' - FERRAN TORRES DI TESTA SU ASSIST DI DEMBELE! Grandissimo salvataggio di Bono: Barcellona vicinissimo al raddoppio.

90'+3 - AUGUSTINSSON! Girata a porta semisguarnita dopo un'uscita alta di ter Stegen, che si supera nei riflessi.

