Il Barcellona trova tre punti fondamentali per non rischiare di dover lottare fino all'ultimo per un posto in Champions. La certezza ancora non c'è, ma i sei punti di vantaggio sul Betis (e con una partita in meno) sono un buon cuscinetto per Xavi, considerando che di mezzo ci sono Atletico Madrid e Siviglia. I blaugrana vincono 1-0 sul campo della Real Sociedad grazie al gol in avvio di Aubameyang e complicano le cose alla formazione di Alguacil, ora a -6 dal quarto posto dell'Atletico. I padroni di casa fanno la partita per larghi tratti, ma sbagliano troppo sotto porta: Isak e Sorloth falliscono almeno tre clamorose occasioni. Il Barcellona torna alla vittoria dopo le pesanti sconfitte contro Eintracht e Cadice.

Il tabellino

REAL SOCIEDAD-BARCELLONA 0-1 (primo tempo 0-1)

REAL SOCIEDAD (4-3-1-2): Remiro; Zaldua (81' Gorosabel), Zubimendi, Le Normand, Merino, Januzaj (87' Martin), Rico, Rafael, Isak (87' Portu), Sorloth, Rafinha (81' Guridi). All: Alguacil.

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Dani Alves (66' Dest), Araujo (55' Garcia), Pique (82' Langlet), Alba; F. De Jong, Busquets, Gavi; Dembele, Aubameyang (82' De Jong), Torres. All: Xavi.

Gol: 11' Aubameyang (B)

Ammoniti: Araujo (B), Gavi (B), Le Normand (R)

La cronaca in 8 momenti chiave

10' PALO DI DEMBELE - Che occasione per il Barcellona! Controllo e sinistro a giro sul legno con tantissimo spazio.

11' GOL DI AUBAMEYANG - L'azione prosegue dopo il palo, Ferran Torres parte sul filo e poi serve il compagno, che deve solo spingere dentro di testa.

40' OCCASIONE PER AUBAMEYANG - Altra chance per il Barcellona: l'attaccante parte in posizione regolare e calcia secco dal limite sul secondo palo, largo di poco.

43' CHE OCCASIONE PER ISAK - Sorloth fa una gran cosa e serve il compagno sul secondo palo: destro di prima con il piatto da pochi passi, palla larghissima.

47' CHE OCCASIONE PER SORLOTH - Grandissima palla di Januzaj sul secondo palo, destro di controbalzo da pochi passi e pallone altissimo.

58' ALTRA OCCASIONE PER SORLOTH - Partenza in posizione regolare, conclusione da posizione defilata: ter Stegen chiude in angolo con il tacco.

74' OCCASIONE PER GAVI - Ferran Torres scarica in mezzo all'area, il baby arriva in corsa e manda fuori di piatto.

Il momento social

Il migliore

TER STEGEN - Decisivo in almeno un paio di occasioni: dopo il gol di Aubameyang, Xavi si affida a lui.

Il peggiore

ISAK - Non vede la porta: clamoroso l'errore nel finale di primo tempo.

