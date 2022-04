Il Barca di Xavi allunga a sette la propria striscia di vittorie consecutive in Campionato stendendo 2-3 a domicilio il Levante. Primo tempo anomalo con i padroni di casa più volte vicini al gol con Morales, Roger e Campana ed il Barcellona più sciupone. Dal 50', in 13 minuti succede di tutto: l'arbitro assegna un primo rigore al Levante, realizzato da Morales (51'), per poi fischiarne un secondo appena 4' dopo neutralizzato da Ter Stegen. A quel punto passano altri 5' ed Aubameyang al 60' sigla l'1-1, con il subentrato Pedri che 3' più tardi ribalta il match sull'1-2. Nel finale, Melero riporta nuovamente i giochi in parità dal dischetto all'84', prima del definitivo 2-3 di De Jong al minuto 92.

In virtù di questo risultato il Barcellona si riporta in seconda posizione agganciando il Siviglia a quota 60, a -12 dal Real capolista e con una partita ancora da recuperare.

IL TABELLINO

Levante (5-3-2): Cardenas, Son, Pier, Radoja (dal 76' Cantero), Pepelu, Roger (dal 64' Gomez), Vezo (dal 76' Bardhi), Postigo, Miramon, Campana (dal 64' Melero), Morales.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen, Dani Alves, Araujo, Segio Busquets, Jordi Alba, Eric, Nico (dal 60' Pedri), De Jong (dal 60' Gavi), Dembelé (dall'84' Traore), Ferran Torres, Aubameyang (dall'84' De Jong).

GOL - PRIMO TEMPO (0-0) Morales (L), Aubameyang (B), Pedri (B), Melero (L), De Jong (B)

ASSIST - Dembelè (B), Gavi (B)

NOTE: AMMONITI - Campana (L)

ESPULSI - Nessuno

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

31' GARCIA, DECISIVO! Numero assurdo di Morales che scarta tre uomini, entra in area e supera Ter Stegen con uno scavetto. Salvataggio sulla linea fondamentale dello spagnolo.

50' CALCIO DI RIGORE PER IL LEVANTE! Valutata fallosa una leggera sbracciata di Alves ai danni di Son. Restano molti dubbi, con il Var che ha però dato l'ok per continuare.

51' RETEEEE! MORALESSSSS! 1-0! Rigore perfetto del capitano di casa che spiazza Ter Stegen e appoggia a centro porta con il piattone destro. Padroni di casa meritatamente avanti.

54' ALTRO RIGORE PER IL LEVANTE! Tocco con il braccio largo di Eric Garcia a centro area. Secondo rigore in meno di 5' per i padroni di casa, pronti a cambiare il rigorista dopo la rete di Morales.

55' PARA TER STEGEN! Il tedesco ipnotizza Roger Martin, intuisce la traiettoria e para senza concedere la ribattuta. Barca ancora in piedi grazie al suo portiere.

59' RETEEEEEE! 1-1! AUBAMEYANG! Zuccata letale del gabonese che da centro area non lascia scampo a Cardenas sul cross morbido dalla destra di Dembelè. Tutto nuovamente in parità!

63' RETEEEEEE! 1-2! PEDRIIIIII! Serpentina in area di rigore di Gavi, scarico al limite dell'area per l'accorrente Pedri e destro che si piazza all'angolino senza possibilità di repliche. I due subentrati hanno ribaltato questo match.

83' GOOOL! MELERO! 2-2! Altro rigore perfetto, con il subentrato che va forte a sinistra spiazzando l'incolpevole Ter Stegen. Ci aspetta un finale di fuoco ora!

90+2' RETEEEEEEE! 2-3, DE JONG! PAZZESCO! Cross teso dalla sinistra di Jordi Alba, inserimento sul primo palo dell'olandese e colpo di testa che si insacca a fil di palo, non lasciando scampo a Cardenas.

IL MIGLIORE

Marc-Andrè TER STEGEN - Oltre a numerosi salvataggi di assoluto livello su Morales e Martin, tiene i suoi in partita parando il rigore dello stesso Roger e lanciando la rimonta dei suoi compagni di squadra. Indispensabile.

IL PEGGIORE

Ruben VEZO - Non impeccabile nella marcatura su Aubameyang in occasione dell'1-1 e lento ad uscire su Pedri sul secondo gol del Barca. Due errori gravi che gli costano la sostituzione nel finale di gara.

