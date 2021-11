Secondo successo consecutivo in Liga per il Barcellona che si impone 3-1 sul campo del Villarreal. La squadra di Xavi sblocca il risultato in avvio di ripresa con De Jong, ma i padroni di casa pareggiano con Chukwueze al 76'. Ci pensa Depay, al minuto 88, a segnare la rete del nuovo sorpasso prima del sigillo finale di Coutinho su rigore al 94'. Grazie a questo successo i blaugrana di Xavi salgono al settimo posto solitario in classifica a quota 23 punti, portandosi momentaneamente a -3 dal quarto posto occupato dall'Atletico Madrid di scena domenica sul campo del Cadice.

