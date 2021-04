Rete di Neymar, questa volta però il calcio non c’entra. Sul rettangolo verde sta tronando ai suoi miglior livelli secondo in campionato a -4 dal Lille ma con una gara in meno e semifinale di Champions dove sfiderà il City. L’ultima vera prodezza di O Ney, però, l’ha rivelata il quotidiano spagnolo Marca.

Da diversi anni porta avanti il progetto del suo Neymar Jr Institute a Praia Grande, in Brasile. Un istituto gestito dalla famiglia della stella del PSG e che ha in carico la bellezza di 3000 bambini e adolescenti provenienti dalle realtà più difficile del Paese. L’unico problema è che il suo istituto è chiuso dal marzo 2020 a causa della pandemia e l’istituto conta a libro paga ben 142 dipendenti. Fortunatamente nessuno ha perso il suo posto di lavoro, grazie alla generosità del brasiliano che sta continuando a pagare tutti gli stipendi, un totale di 600mila reais al mese, pari a 90mila euro.

Neymar Santos Senior ha dichiarato a Marca: “I posti di lavoro e gli stipendi delle persone che lavorano nel nostro istituto sono assicurati al di là dalla durata della pandemia. Siamo pronti a rimettere a disposizione delle autorità la struttura, se necessario”.

