Il PSG chiude l'anno con una roboante vittoria sullo Strasburgo . Apre i giochi Pembélé nel primo tempo, anche se la difesa della squadra di Tuchel concede sempre qualcosa. Nella ripresa il PSG dilaga con i gol di Mbappé, Gueye e Moise Kean che nel recupera piazza il 4-0. Per l'attaccante scuola Juventus è l'8° gol da quando è arrivato a Parigi ( 6 in campionato e 2 in Champions ), 10° stagionale se contiamo anche i due con l'Everton in Coppa di Lega prima di partire.

Il PSG chiude quindi il 2020 con una vittoria, ma non con la testa della classifica. Non è riuscito il sorpasso settimana scorsa contro il Lille, che ha invece vinto all'ultimo sul campo del Montpellier. La squadra che ha incontrato il Milan in Europa League passa 3-2, con rete decisiva di Burak Yilmaz, al 7° gol in campionato. Lille che condivide la vetta della classifica con il Lione di Rudi Garcia che supera per 3-0 il Nantes, la prossima squadra di Raymond Domenech che torna su una panchina di una squadra di club 27 anni dopo l'ultima volta. A segno per le Gones Toko Ekambi, Kadewere e l'ex Milan Paquetà (al primo gol in campionato).