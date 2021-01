Giornata assolutamente da dimenticare per Mauro Icardi. Non solo la sconfitta in campionato contro il Lorient (5° ko in Ligue 1 per il PSG in questa stagione), ma mentre l'argentino era partito per la trasferta in Bretagna dei malviventi sono entrati nella sua abitazione di Neuilly-sur-Seine, città alle porte di Parigi.